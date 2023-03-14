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Белый дом просит Конгресс США выделить на оборону рекордный бюджет для мирного времени – Reuters

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Администрация Байдена направила рекордное предложение по бюджету на оборону, пишут СМИ
Администрация Байдена направила рекордное предложение по бюджету на оборону, пишут СМИ
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, предусматривающий расходы в размере $886 млрд. Об этом сообщает Reuters 13 марта.

Проект предусматривает выделение $842 млрд Пентагону и $44 млрд на оборонные программы Федерального бюро расследований, министерства энергетики и других ведомств. Также в него включаются повышение зарплаты военным на 5,2% и крупнейшее за всю историю финансирование исследований и разработок.

Отмечается, что общая сумма превышает оборонный бюджет предыдущего года на $28 млрд. Reuters сообщает, что это крупнейший запрос на оборону в мирное время. Это может быть связано с возможной затяжной войной в Украине и потенциальным военным конфликтом с Китаем и РФ.

Впервые предусматривается закупка ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, тогда как обычно это предусматривается только для самолетов и кораблей. В частности, предполагаются закупки сложных ракет, которые предназначены для "более широкой стратегии", пишет Reuters.

Предполагаемый бюджет также ускоряет темпы закупки истребителей F-35. На исследования и разработки Пентагона планируется выделить рекордную сумму в $145 млрд. Эти средства предполагается пустить на разработку нового оружия, такого как гиперзвуковые ракеты, которые могут уклоняться от самых передовых радиолокационных систем, отмечает агентство.

Контекст:

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 год 23 декабря. Его объем был рекордным и составил $858 млрд – на $45 млрд больше, чем предлагал сам Байден. В нем предусмотрены средства для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

США после нападения РФ 24 февраля прошлого года выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около $32,2 млрд, отметили в Пентагоне в начале марта 2023 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Пентагон, оборона, армия США, расходы
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