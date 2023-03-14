Белый дом просит Конгресс США выделить на оборону рекордный бюджет для мирного времени – Reuters

Проект предусматривает выделение $842 млрд Пентагону и $44 млрд на оборонные программы Федерального бюро расследований, министерства энергетики и других ведомств. Также в него включаются повышение зарплаты военным на 5,2% и крупнейшее за всю историю финансирование исследований и разработок.
Отмечается, что общая сумма превышает оборонный бюджет предыдущего года на $28 млрд. Reuters сообщает, что это крупнейший запрос на оборону в мирное время. Это может быть связано с возможной затяжной войной в Украине и потенциальным военным конфликтом с Китаем и РФ.
Впервые предусматривается закупка ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, тогда как обычно это предусматривается только для самолетов и кораблей. В частности, предполагаются закупки сложных ракет, которые предназначены для "более широкой стратегии", пишет Reuters.
Предполагаемый бюджет также ускоряет темпы закупки истребителей F-35. На исследования и разработки Пентагона планируется выделить рекордную сумму в $145 млрд. Эти средства предполагается пустить на разработку нового оружия, такого как гиперзвуковые ракеты, которые могут уклоняться от самых передовых радиолокационных систем, отмечает агентство.
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 год 23 декабря. Его объем был рекордным и составил $858 млрд – на $45 млрд больше, чем предлагал сам Байден. В нем предусмотрены средства для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
США после нападения РФ 24 февраля прошлого года выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около $32,2 млрд, отметили в Пентагоне в начале марта 2023 года.