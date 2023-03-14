Белый дом просит Конгресс США выделить на оборону рекордный бюджет для мирного времени – Reuters

Проект предусматривает выделение $842 млрд Пентагону и $44 млрд на оборонные программы Федерального бюро расследований, министерства энергетики и других ведомств. Также в него включаются повышение зарплаты военным на 5,2% и крупнейшее за всю историю финансирование исследований и разработок.

Отмечается, что общая сумма превышает оборонный бюджет предыдущего года на $28 млрд. Reuters сообщает, что это крупнейший запрос на оборону в мирное время. Это может быть связано с возможной затяжной войной в Украине и потенциальным военным конфликтом с Китаем и РФ.

Впервые предусматривается закупка ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, тогда как обычно это предусматривается только для самолетов и кораблей. В частности, предполагаются закупки сложных ракет, которые предназначены для "более широкой стратегии", пишет Reuters.

Предполагаемый бюджет также ускоряет темпы закупки истребителей F-35. На исследования и разработки Пентагона планируется выделить рекордную сумму в $145 млрд. Эти средства предполагается пустить на разработку нового оружия, такого как гиперзвуковые ракеты, которые могут уклоняться от самых передовых радиолокационных систем, отмечает агентство.