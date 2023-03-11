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Самолет США для ядерных бомбардировок пролетел вдоль границы Евросоюза с Россией

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Бомбардировщик (на фото) сопровождали истребители
Бомбардировщик (на фото) сопровождали истребители
Фото: Mariusz Błaszczak / Twitter

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52Н Stratofortress, разработанный для доставки к цели ядерных бомб большой мощности, 11 марта пролетел возле границы России со стороны Латвии и Эстонии. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Сначала бомбардировщик направился из Польши до Финского залива, а затем через воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы вернулся к Балтийскому морю и через Данию направился в Великобританию.

Скриншот: flightradar24.com
Скриншот: flightradar24.com

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что В-52 сопровождали польские истребители.

Это важный элемент тренировок международной оперативности. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – написал он.

Контекст:

24 февраля командование военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что четыре B-52 Stratofortress из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот в США (штат Северная Дакота) прибыли на авиабазу Морон в Испании для "укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", а также демонстрации "приверженности США коллективной обороне".

Переброска стратегической авиации США произошла через три дня после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, НАТО, Латвия, Польша, Великобритания, Эстония, самолет, авиация, граница, воздушное пространство, NATO, истребители, самолеты, авиабаза, безопасность, бомбардировщики, Мариуш Блащак
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