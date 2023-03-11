Самолет США для ядерных бомбардировок пролетел вдоль границы Евросоюза с Россией

Сначала бомбардировщик направился из Польши до Финского залива, а затем через воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы вернулся к Балтийскому морю и через Данию направился в Великобританию.

Скриншот: flightradar24.com

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что В-52 сопровождали польские истребители.

Это важный элемент тренировок международной оперативности. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – написал он.

Polskie my * liwce po raz kolejny eskortowa * y ameryka * ski bombowiec B-52. To wa * ny element * wiczenia interoperacyjno * ci. Wspólnie dbamy o bezpiecze * stwo wschodniej flanki NATO. pic.twitter.com/e740hkG4Ek — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) March 11, 2023