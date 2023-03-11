Самолет США для ядерных бомбардировок пролетел вдоль границы Евросоюза с Россией

Сначала бомбардировщик направился из Польши до Финского залива, а затем через воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы вернулся к Балтийскому морю и через Данию направился в Великобританию.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что В-52 сопровождали польские истребители.
Это важный элемент тренировок международной оперативности. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – написал он.
Polskie my * liwce po raz kolejny eskortowa * y ameryka * ski bombowiec B-52. To wa * ny element * wiczenia interoperacyjno * ci. Wspólnie dbamy o bezpiecze * stwo wschodniej flanki NATO. pic.twitter.com/e740hkG4Ek— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) March 11, 2023
24 февраля командование военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что четыре B-52 Stratofortress из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот в США (штат Северная Дакота) прибыли на авиабазу Морон в Испании для "укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", а также демонстрации "приверженности США коллективной обороне".
Переброска стратегической авиации США произошла через три дня после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).