"Защита восточного фланга НАТО". В Польшу прибыл стратегический бомбардировщик B-52

"Польско-американское сотрудничество становится все теснее. В Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", – написал министр.
Wspó * praca polsko-ameryka * ska jest coraz * ci * lejsza. Do Polski przyby * dzi * bombowiec B-52. Ro * nie nasza interoperacyjno * i zdolno * ci do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) September 2, 2022
Как отмечает "Польское радио", американцы увеличили присутствие своих ВВС в Европе после того, как Россия начала вторжение в Украину.
Восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress считается одним из основных самолетов дальней бомбардировочной авиации американских ВВС. Он может быть оснащен крылатыми ракетами, включая ядерные.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО объявил о развертывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.
29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия "представляет значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса".