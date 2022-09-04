"Защита восточного фланга НАТО". В Польшу прибыл стратегический бомбардировщик B-52

Самолет способен нести как обычное оружие, так и ядерное Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

"Польско-американское сотрудничество становится все теснее. В Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", – написал министр.

Wspó * praca polsko-ameryka * ska jest coraz * ci * lejsza. Do Polski przyby * dzi * bombowiec B-52. Ro * nie nasza interoperacyjno * i zdolno * ci do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) September 2, 2022

Как отмечает "Польское радио", американцы увеличили присутствие своих ВВС в Европе после того, как Россия начала вторжение в Украину.

Восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress считается одним из основных самолетов дальней бомбардировочной авиации американских ВВС. Он может быть оснащен крылатыми ракетами, включая ядерные.