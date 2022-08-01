Германия, Венгрия и Италия будут патрулировать небо над странами Балтии

Новые контингенты сменят подразделения Бельгии, Франции и Испании, которые патрулируют регион с апреля Фото: ЕРА

В ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 и около 80 человек личного состава будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter – на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).

"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, в то время, когда европейская безопасность была изменена войной, которую Россия развязала в Украине, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников.

Отмечается, что новые контингенты заменят бельгийские, французские и испанские подразделения, патрулирующие регион с апреля. До конца лета к патрулированию присоединятся ВВС Чехии.