Германия, Венгрия и Италия будут патрулировать небо над странами Балтии

В ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 и около 80 человек личного состава будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter – на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).
"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
По ее словам, в то время, когда европейская безопасность была изменена войной, которую Россия развязала в Украине, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников.
Отмечается, что новые контингенты заменят бельгийские, французские и испанские подразделения, патрулирующие регион с апреля. До конца лета к патрулированию присоединятся ВВС Чехии.
Союзники по Североатлантическому альянсу по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как они вступили в НАТО в 2004 году, поскольку у этих трех стран нет собственных истребителей.
В рамках миссии по патрулированию истребители поднимаются в небо в случае нарушения границ воздушного пространства или несоблюдения принятых правил (например, сопровождают самолеты, которые выполняют рейсы без утвержденного плана полета или не выходят на связь с авиадиспетчерской службой).
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО объявил о развертывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.
29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия "представляет значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса".