Глава Пентагона: Визит Си Цзиньпина в Москву – тревожный сигнал о поддержке России

Остин отметил, что если Китай решит оказать поддержку РФ, это "затянет конфликт" и потенциально расширит его Фото: EPA

По мнению главы Пентагона, визит Си Цзиньпина к Путину и его пребывание в РФ на протяжении нескольких дней "посылает очень тревожный сигнал – сигнал поддержки [России].

По его словам, хотя на данный момент нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи РФ, сам визит китайского лидера в РФ и его встречи с Путиным "демонстрируют поддержку", что "очень тревожит".

Остин также отметил, что если Китай решит оказать поддержку РФ летальным вооружением, это "затянет конфликт" и потенциально расширит его влияние за пределы региона, "в глобальном масштабе".

Во вступительной речи на слушаниях, которую опубликовал Пентагон, Остин, обосновывая необходимость увеличения оборонного бюджета, подчеркнул "серьезность стратегической конкуренции США с КНР".

"КНР – наша основная задача. И мы прилагаем все усилия для ее решения. Наш бюджет опирается на наши предыдущие инвестиции в сдерживание агрессии путем увеличения нашего преимущества", – сказал глава минобороны США.

Он также напомнил, что в Стратегии национальной обороны США "крайне агрессивная путинская Россия названа "острой угрозой", и отдельно подчеркнул, что США будут поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется.

В то же время, добавил Остин, Пентагон сохраняет бдительность и в отношении других постоянных угроз, включая Иран, Северную Корею и глобальные террористические группировки.