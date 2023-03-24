Глава Пентагона: Визит Си Цзиньпина в Москву – тревожный сигнал о поддержке России

По мнению главы Пентагона, визит Си Цзиньпина к Путину и его пребывание в РФ на протяжении нескольких дней "посылает очень тревожный сигнал – сигнал поддержки [России].
По его словам, хотя на данный момент нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи РФ, сам визит китайского лидера в РФ и его встречи с Путиным "демонстрируют поддержку", что "очень тревожит".
Остин также отметил, что если Китай решит оказать поддержку РФ летальным вооружением, это "затянет конфликт" и потенциально расширит его влияние за пределы региона, "в глобальном масштабе".
Во вступительной речи на слушаниях, которую опубликовал Пентагон, Остин, обосновывая необходимость увеличения оборонного бюджета, подчеркнул "серьезность стратегической конкуренции США с КНР".
"КНР – наша основная задача. И мы прилагаем все усилия для ее решения. Наш бюджет опирается на наши предыдущие инвестиции в сдерживание агрессии путем увеличения нашего преимущества", – сказал глава минобороны США.
Он также напомнил, что в Стратегии национальной обороны США "крайне агрессивная путинская Россия названа "острой угрозой", и отдельно подчеркнул, что США будут поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется.
В то же время, добавил Остин, Пентагон сохраняет бдительность и в отношении других постоянных угроз, включая Иран, Северную Корею и глобальные террористические группировки.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.
21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".
По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".
Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозировали западные СМИ, но пока этого не произошло.