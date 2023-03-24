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Глава Пентагона: Визит Си Цзиньпина в Москву – тревожный сигнал о поддержке России

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Остин отметил, что если Китай решит оказать поддержку РФ, это "затянет конфликт" и потенциально расширит его
Остин отметил, что если Китай решит оказать поддержку РФ, это "затянет конфликт" и потенциально расширит его 
Фото: EPA

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что встреча китайского и российского лидеров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве является "тревожным сигналом" о поддержке РФ Китаем. Об этом он сказал 23 марта на слушаниях в комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, сообщают The Hill и "Укринформ".

По мнению главы Пентагона, визит Си Цзиньпина к Путину и его пребывание в РФ на протяжении нескольких дней "посылает очень тревожный сигнал – сигнал поддержки [России].

По его словам, хотя на данный момент нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи РФ, сам визит китайского лидера в РФ и его встречи с Путиным "демонстрируют поддержку",  что "очень тревожит".

Остин также отметил, что если Китай решит оказать поддержку РФ летальным вооружением, это "затянет конфликт" и потенциально расширит его влияние за пределы региона, "в глобальном масштабе".

Во вступительной речи на слушаниях, которую опубликовал Пентагон, Остин, обосновывая необходимость увеличения оборонного бюджета, подчеркнул "серьезность стратегической конкуренции США с КНР". 

"КНР – наша основная задача. И мы прилагаем все усилия для ее решения. Наш бюджет опирается на наши предыдущие инвестиции в сдерживание агрессии путем увеличения нашего преимущества", – сказал глава минобороны США. 

Он также напомнил, что в Стратегии национальной обороны США "крайне агрессивная путинская Россия названа "острой угрозой", и отдельно подчеркнул, что США будут поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. 

В то же время, добавил Остин, Пентагон сохраняет бдительность и в отношении других постоянных угроз, включая Иран, Северную Корею и глобальные террористические группировки. 

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.

21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". 

По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".

Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозировали западные СМИ, но пока этого не произошло. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Китай, Пентагон, бюджет, Си Цзиньпин, военная помощь, помощь, КНР, война России против Украины, визит, встреча, Ллойд Остин
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