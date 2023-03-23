Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР – ОПУ

В организации переговоров Си Цзиньпина и Зеленского есть определенные сложности из-за позиции Китая, рассказали в ОПУ Фото: kremlin.ru; president.gov.ua

Об этом 23 марта в эфире национального телемарафона сообщил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"В планах [разговор] есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и [глава ОПУ Андрей] Ермак, и [министр иностранных дел Дмитрий] Кулеба… Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран", – отметил Подоляк.

По его словам, в организации переговоров Зеленского и Си Цзиньпина есть определенные сложности.

"Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места, нового. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или, все-таки, он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", – подчеркнул Подоляк.