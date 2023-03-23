Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР – ОПУ

Об этом 23 марта в эфире национального телемарафона сообщил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.
"В планах [разговор] есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и [глава ОПУ Андрей] Ермак, и [министр иностранных дел Дмитрий] Кулеба… Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран", – отметил Подоляк.
По его словам, в организации переговоров Зеленского и Си Цзиньпина есть определенные сложности.
"Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места, нового. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или, все-таки, он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", – подчеркнул Подоляк.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
13 марта The Wall Street Journal также сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву 20–22 марта.
Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет".