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Китай не является беспристрастной стороной войны в Украине – Белый дом

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Кирби о главе КНР: Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это война Запада против России
Кирби о главе КНР: Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это война Запада против России
Фото: EPA

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 21 марта раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне. Слова Кирби приводит пресс-служба Белого дома.

Отвечая на вопрос, видит ли Белый дом беспристрастность Китая в этом вопросе, Кирби сказал: "Нет. Не видим".

"Я не думаю, что вы можете обоснованно считать Китай беспристрастным. Он не осудил это вторжение. Он не прекратил покупать российскую нефть и российские энергоносители", – добавил Кирби. 

Он отметил, что глава КНР Си Цзиньпин счел нужным прилететь в Москву, но не поговорил ни разу с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посетил Украину.

"Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза для [президента РФ Владимира] Путина. Это просто пустая болтовня. Украина не представляла никакой угрозы ни для кого, тем более для России", – сказал Кирби.

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву. Президент РФ Владимир Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня в Украине.

Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозируют западные СМИ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, Си Цзиньпин, пропаганда, Белый дом, КНР, война России против Украины, Джон Кирби, брифинг
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