Китай не является беспристрастной стороной войны в Украине – Белый дом

Кирби о главе КНР: Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это война Запада против России Фото: EPA

Отвечая на вопрос, видит ли Белый дом беспристрастность Китая в этом вопросе, Кирби сказал: "Нет. Не видим".

"Я не думаю, что вы можете обоснованно считать Китай беспристрастным. Он не осудил это вторжение. Он не прекратил покупать российскую нефть и российские энергоносители", – добавил Кирби.

Он отметил, что глава КНР Си Цзиньпин счел нужным прилететь в Москву, но не поговорил ни разу с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посетил Украину.

"Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза для [президента РФ Владимира] Путина. Это просто пустая болтовня. Украина не представляла никакой угрозы ни для кого, тем более для России", – сказал Кирби.