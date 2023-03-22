Китай не является беспристрастной стороной войны в Украине – Белый дом

Отвечая на вопрос, видит ли Белый дом беспристрастность Китая в этом вопросе, Кирби сказал: "Нет. Не видим".
"Я не думаю, что вы можете обоснованно считать Китай беспристрастным. Он не осудил это вторжение. Он не прекратил покупать российскую нефть и российские энергоносители", – добавил Кирби.
Он отметил, что глава КНР Си Цзиньпин счел нужным прилететь в Москву, но не поговорил ни разу с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посетил Украину.
"Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза для [президента РФ Владимира] Путина. Это просто пустая болтовня. Украина не представляла никакой угрозы ни для кого, тем более для России", – сказал Кирби.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву. Президент РФ Владимир Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня в Украине.
Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозируют западные СМИ.