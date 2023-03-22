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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер рассказал, что Китай мог бы сделать, если бы захотел победы Украины

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Если бы Си Цзиньпин (на фото) захотел помочь Украине выиграть в войне, то ему "было бы это достаточно просто сделать", считает Шустер
Если бы Си Цзиньпин (на фото) захотел помочь Украине выиграть в войне, то ему "было бы это достаточно просто сделать", считает Шустер
Фото: kremlin.ru

Если бы лидер КНР Си Цзиньпин захотел помочь Украине выиграть в войне, которую в феврале 2022 года начала РФ, то ему "было бы это достаточно просто сделать".

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Китай – постоянный член Совбеза ООН. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Позицию США мы знаем, позицию всех стран мы знаем. Китай не голосует. Воздерживается. Россия – понятно, и три – понятно. Но, в Совбезе есть право вето. Поэтому если один член Совета Безопасности против… Я думаю, что Китай… как раз на уровне Совбеза может сказать [президенту РФ Владимиру] Путину то, чего, наверное, Си в личном разговоре не скажет. Потому что как только Китай начинает голосовать в ООН за Украину вместе с другим цивилизованным миром, то есть Европой и коллективным Западом, если вдруг Китай так начнет голосовать – все. Ему даже не надо в Москву ездить", – сказал Шустер.

По его мнению, сегодня этот сценарий – маловероятный.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

Президент Владимир Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Он также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

13 марта The Wall Street Journal также сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания также считают, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после того, как китайский лидер посетит Москву 20–22 марта.

Зеленский проинформировал 21 марта, что получал "какие-то сигналы" от КНР о его возможном разговоре с Си Цзиньпином, но подтверждения не было – "конкретики пока никакой нет".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Савик Шустер, ООН, Москва, Си Цзиньпин, Совет Безопасности ООН, КНР, Алеся Бацман, война России против Украины, президент, интервью
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