Шустер рассказал, что Китай мог бы сделать, если бы захотел победы Украины

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.
"Китай – постоянный член Совбеза ООН. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Позицию США мы знаем, позицию всех стран мы знаем. Китай не голосует. Воздерживается. Россия – понятно, и три – понятно. Но, в Совбезе есть право вето. Поэтому если один член Совета Безопасности против… Я думаю, что Китай… как раз на уровне Совбеза может сказать [президенту РФ Владимиру] Путину то, чего, наверное, Си в личном разговоре не скажет. Потому что как только Китай начинает голосовать в ООН за Украину вместе с другим цивилизованным миром, то есть Европой и коллективным Западом, если вдруг Китай так начнет голосовать – все. Ему даже не надо в Москву ездить", – сказал Шустер.
По его мнению, сегодня этот сценарий – маловероятный.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
Президент Владимир Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Он также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
13 марта The Wall Street Journal также сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания также считают, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после того, как китайский лидер посетит Москву 20–22 марта.
Зеленский проинформировал 21 марта, что получал "какие-то сигналы" от КНР о его возможном разговоре с Си Цзиньпином, но подтверждения не было – "конкретики пока никакой нет".