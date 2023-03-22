Шустер рассказал, что Китай мог бы сделать, если бы захотел победы Украины

Если бы Си Цзиньпин (на фото) захотел помочь Украине выиграть в войне, то ему "было бы это достаточно просто сделать", считает Шустер Фото: kremlin.ru

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Китай – постоянный член Совбеза ООН. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Позицию США мы знаем, позицию всех стран мы знаем. Китай не голосует. Воздерживается. Россия – понятно, и три – понятно. Но, в Совбезе есть право вето. Поэтому если один член Совета Безопасности против… Я думаю, что Китай… как раз на уровне Совбеза может сказать [президенту РФ Владимиру] Путину то, чего, наверное, Си в личном разговоре не скажет. Потому что как только Китай начинает голосовать в ООН за Украину вместе с другим цивилизованным миром, то есть Европой и коллективным Западом, если вдруг Китай так начнет голосовать – все. Ему даже не надо в Москву ездить", – сказал Шустер.

По его мнению, сегодня этот сценарий – маловероятный.

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