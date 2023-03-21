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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек НАТО призвал Китай не предоставлять России летальное оружие

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Столтенберг: Китай не должен оказывать летальную помощь России
Столтенберг: Китай не должен оказывать летальную помощь России
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай не передавать оружие России. Об этом он заявил 21 марта на брифинге в Брюсселе, трансляцию вел YouTube-канал DW News.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что был такой запрос со стороны России и что этот вопрос рассматривается китайскими властями в Пекине", – сказал он.

На вопрос, какой сигнал он послал бы Пекину, Столтенберг ответил: "Китай не должен оказывать летальную помощь России. Это будет поддержкой незаконной войны".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 16 марта сообщил, что продолжаются переговоры о телефонном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина.

20 марта Си Цзиньпин приехал в Москву. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня в Украине.

Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Китай, НАТО, оружие, Си Цзиньпин, Йенс Столтенберг, военная помощь
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