Зеленский о разговоре или встрече с Си Цзиньпином: Конкретики пока никакой нет. Какие-то сигналы мы получали, но подтверждения не было

СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским после визита в Москву Фото: kremlin.ru; president.gov.ua

Об этом 21 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисида сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение принять участие в этой формуле. Приглашаем на диалог. Ожидаем ответа", – рассказал Зеленский.

СМИ спросили главу Украинского государства, есть ли у него договоренность о возможном телефонном разговоре или видеоконференции с лидером Китая Си Цзиньпином, если тот не планирует посетить Киев.

"Что касается разговора или встречи с Китаем. Какие-то сигналы мы получали, но подтверждения не было. Конкретики пока никакой нет", – ответил Зеленский.