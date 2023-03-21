Зеленский о разговоре или встрече с Си Цзиньпином: Конкретики пока никакой нет. Какие-то сигналы мы получали, но подтверждения не было

Об этом 21 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисида сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.
"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение принять участие в этой формуле. Приглашаем на диалог. Ожидаем ответа", – рассказал Зеленский.
СМИ спросили главу Украинского государства, есть ли у него договоренность о возможном телефонном разговоре или видеоконференции с лидером Китая Си Цзиньпином, если тот не планирует посетить Киев.
"Что касается разговора или встречи с Китаем. Какие-то сигналы мы получали, но подтверждения не было. Конкретики пока никакой нет", – ответил Зеленский.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
13 марта The Wall Street Journal также сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания также считают, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после того, как китайский лидер посетит Москву 20–22 марта.