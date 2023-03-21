Китай должен разговаривать с Украиной, если хочет мира – генсек НАТО

Столтенберг комментировал предложенный Китаем "мирный план".
"Это Украина будет решать, какие условия могут быть приемлемыми для мирных решений. Поэтому Китай должен начать понимать украинское видение и начать говорить напрямую с президентом [Владимиром] Зеленским, если они хотят быть серьезными в отношении мира", – заявил генсек НАТО.
Он отметил, что Китай не осудил незаконную войну России против Украины.
"Сказав это, я приветствую любые инициативы и планы, которые могут привести к устойчивому миру. Китайские мирные предложения содержат позитивные аспекты, которые я поддерживаю, например, в отношении ядерной безопасности, защиты гражданских и то, что в них подчеркивается принцип суверенитета и территориальной целостности. Любые мирные инициативы для Украины должны базироваться на этих принципах, на уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Это также главный элемент мирного плана Зеленского", – сказал Столтенберг.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Позиция КНР была встречена со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент считает, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Зеленский также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
В Кремле сказали 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлится три дня. "Российская газета" опубликовала его статью, в которой глава КНР заявил, что предложенный Пекином "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".
The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.