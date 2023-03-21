Китай должен разговаривать с Украиной, если хочет мира – генсек НАТО

Столтенберг: Это Украина будет решать, какие условия могут быть приемлемыми для мирных решений Фото: EPA

Столтенберг комментировал предложенный Китаем "мирный план".

"Это Украина будет решать, какие условия могут быть приемлемыми для мирных решений. Поэтому Китай должен начать понимать украинское видение и начать говорить напрямую с президентом [Владимиром] Зеленским, если они хотят быть серьезными в отношении мира", – заявил генсек НАТО.

Он отметил, что Китай не осудил незаконную войну России против Украины.

"Сказав это, я приветствую любые инициативы и планы, которые могут привести к устойчивому миру. Китайские мирные предложения содержат позитивные аспекты, которые я поддерживаю, например, в отношении ядерной безопасности, защиты гражданских и то, что в них подчеркивается принцип суверенитета и территориальной целостности. Любые мирные инициативы для Украины должны базироваться на этих принципах, на уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Это также главный элемент мирного плана Зеленского", – сказал Столтенберг.