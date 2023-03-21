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"Давний друг Украины". Зеленский провел встречу с премьером Японии

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Кисида и Зеленский провели встречу в Киеве 21 марта
Кисида и Зеленский провели встречу в Киеве 21 марта
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта провел встречу в Киеве с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Японии Фумио Кисиду – действительно сильного защитника международного порядка и давнего друга Украины, – написал президент. – Премьер-министр Кисида прибыл в Украину именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство ради защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности в целом".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/6027516524014181/

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.

Контекст:

NHK отмечает, что Кисида – единственный из лидеров "Большой семерки", кто не был в Украине за последний год. Последний раз премьер Японии и Зеленский общались 6 января. Тогда они провели телефонный разговор и обсудили мирный план Украины.

2 января стало известно, что Кисида планирует пригласить украинского президента на саммит G7, который состоится в Хиросиме (Япония) 19–21 мая. Зеленскому будет предложено принять участие во встрече в онлайн-формате.

Теги: Киев, Украина, Япония, Владимир Зеленский, президент, премьер-министр, встреча, Фумио Кисида
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