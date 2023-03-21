"Давний друг Украины". Зеленский провел встречу с премьером Японии

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Японии Фумио Кисиду – действительно сильного защитника международного порядка и давнего друга Украины, – написал президент. – Премьер-министр Кисида прибыл в Украину именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство ради защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности в целом".

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.