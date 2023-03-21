Кисида посетил Бучу и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине

Об этом написало Reuters.
Кисида возложил цветы возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, где в марте 2022 года обнаружили братские могилы убитых россиянами мирных жителей Бучи, и почтил минутой молчания память погибших.
По словам премьера Японии, "мир был поражен, увидев, что год назад в Буче были убиты ни в чем не повинные мирные жители".
Кисида отметил, что "действительно чувствует сильный гнев через эту жестокость, посетив это самое место здесь".
Глава правительства выразил соболезнование всем жертвам и раненым от имени граждан Японии.
Кисида заверил, что Япония "будет и впредь прилагать огромные усилия для восстановления мира в Украине".
Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. В Киеве Кисида проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
NHK отмечает, что Кисида – единственный из лидеров "Большой семерки", кто не был в Украине за последний год. Последний раз премьер Японии и Зеленский общались 6 января. Тогда они провели телефонный разговор и обсудили мирный план Украины.
2 января стало известно, что Кисида планирует пригласить украинского президента на саммит G7, который состоится в Хиросиме (Япония) 19–21 мая. Зеленскому будет предложено принять участие во встрече в онлайн-формате.