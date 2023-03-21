Кисида посетил Бучу и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине

Об этом написало Reuters.

Кисида возложил цветы возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, где в марте 2022 года обнаружили братские могилы убитых россиянами мирных жителей Бучи, и почтил минутой молчания память погибших.

По словам премьера Японии, "мир был поражен, увидев, что год назад в Буче были убиты ни в чем не повинные мирные жители".

Кисида отметил, что "действительно чувствует сильный гнев через эту жестокость, посетив это самое место здесь".

Глава правительства выразил соболезнование всем жертвам и раненым от имени граждан Японии.

Кисида заверил, что Япония "будет и впредь прилагать огромные усилия для восстановления мира в Украине".

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. В Киеве Кисида проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.