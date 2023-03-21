Премьер-министр Японии приехал в Киев на поезде. Видео

Поезд с главой правительства Японии прибыл на один из киевских вокзалов. На перроне его встречали представители украинского Министерства иностранных дел и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
Кисида намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и передать "намерение продолжать оказывать максимальную поддержку", сообщает телеканал.
* 21日夜、岸田総理大臣が列車から駅のホームに降りる姿が確認できました。— NHK * (@nhk_news) March 21, 2023
岸田総理大臣はウクライナ政府の関係者とみられる人や現地に駐在する松田大使などの出迎えを受け、笑顔で会話する様子もみられました。https://t.co/0ImIFQ04nZ#nhk_video pic.twitter.com/NPhZWOAvOm
NHK отмечает, что Кисида – единственный из лидеров "Большой семерки", кто не был в Украине за последний год. Последний раз премьер Японии и Зеленский общались 6 января. Тогда они провели телефонный разговор и обсудили мирный план Украины.
2 января стало известно, что Кисида планирует пригласить украинского президента на саммит G7, который состоится в Хиросиме (Япония) 19–21 мая. Зеленскому будет предложено принять участие во встрече в онлайн-формате.