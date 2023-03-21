В Киев впервые с начала войны едет премьер-министр Японии. Он планирует встретиться с Зеленским – СМИ

Кисида – единственный из лидеров "Большой семерки", кто не был в Украине в последний год Фото: ЕРА

По данным источников канала в правительстве и правящей партии страны, Кисида направляется в Киев после посещения Индии. Это первый визит премьер-министра Японии в Украину после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

NHK отмечает, что Кисида – единственный из лидеров "Большой семерки", кто не был в Украине за последний год. Последний раз премьер Японии и Зеленский общались 6 января. Тогда они провели телефонный разговор и обсудили мирный план Украины.

2 января стало известно, что Кисида планирует пригласить украинского президента на саммит G7, который состоится в Хиросиме (Япония) 19–21 мая. Зеленскому предложат принять участие во встрече в онлайн-формате.