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Премьер Японии объявил о дополнительных $5,5 млрд для восстановления Украины

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Кисида может приехать в Киев, пишет Kyodo
Кисида может приехать в Киев, пишет Kyodo
Фото: ЕРА

Япония предоставит дополнительно $5,5 млрд для восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины. Об этом на симпозиуме в Токио объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает 20 февраля Kyodo News.

Ранее в феврале Япония уже выделила $170 млн на восстановление Украины.

Также Кисида подтвердил появившуюся в начале января в СМИ информацию о том, что официальный Токио намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который состоится в Хиросиме 19–21 мая.

Премьер Японии выразил готовность посетить Украину для переговоров с Зеленским, "если будут созданы подходящие условия".

Kyodo News отмечает, что лидеры всех стран "Большой семерки", кроме Японии (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и сегодня США), уже посетили Киев после полномасштабного вторжения России в Украину.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

Украина в 2022 году получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Япония, война, переговоры, война России против Украины, Хиросима, финансы, инфраструктура, премьер-министр, Фумио Кисида, восстановление
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