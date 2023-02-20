Премьер Японии объявил о дополнительных $5,5 млрд для восстановления Украины

Кисида может приехать в Киев, пишет Kyodo Фото: ЕРА

Ранее в феврале Япония уже выделила $170 млн на восстановление Украины.

Также Кисида подтвердил появившуюся в начале января в СМИ информацию о том, что официальный Токио намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который состоится в Хиросиме 19–21 мая.

Премьер Японии выразил готовность посетить Украину для переговоров с Зеленским, "если будут созданы подходящие условия".

Kyodo News отмечает, что лидеры всех стран "Большой семерки", кроме Японии (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и сегодня США), уже посетили Киев после полномасштабного вторжения России в Украину.