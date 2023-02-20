Премьер Японии объявил о дополнительных $5,5 млрд для восстановления Украины

Ранее в феврале Япония уже выделила $170 млн на восстановление Украины.
Также Кисида подтвердил появившуюся в начале января в СМИ информацию о том, что официальный Токио намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который состоится в Хиросиме 19–21 мая.
Премьер Японии выразил готовность посетить Украину для переговоров с Зеленским, "если будут созданы подходящие условия".
Kyodo News отмечает, что лидеры всех стран "Большой семерки", кроме Японии (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и сегодня США), уже посетили Киев после полномасштабного вторжения России в Украину.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.
Украина в 2022 году получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.