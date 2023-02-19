Пугачев: Корея, Япония и Китай предлагали построить железную дорогу в РФ, чтобы им потом продавали уголь. И Путин отказался, сказал: "Они сначала дорогу построят, а потом Сибирь захватят"

"Конфигурация может быть разная. Сегодня Россия – это товар, который вообще не продается. Попытки пропагандистов говорить о том, что Китай захватит... Да Китаю уже все отдали. Ему ничего не надо. Поверьте, Китаю расширяться в сторону Урала точно не надо", – убежден Пугачев.

По его словам, у РФ нет транспортной инфраструктуры для того, чтобы торговать природными ресурсами в большем объеме.

"Китай уже не способен брать. Он берет сырую нефть и продает в Европу дизельное топливо. Этот миф про природные ресурсы... Поверьте, я очень хорошо в этом разбираюсь. В 90-е я купил лицензию на аукционе на разведку в Южной Сибири. И за 10 лет или больше мы открыли самое большое в мире месторождение коксующихся углей. Дефицит коксующихся углей только в России на момент открытия месторождения составлял 15 млн т. В чем была основная проблема? Нет логистики. Мне удалось вывозить 5 млн т автомобильным транспортом", – сообщил Пугачев.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не захотел развивать дороги.

"Одна из корпораций, которую Путин не разрешил мне продать японской компании "Мицуи", которую оценили в $5 млрд, в итоге Путин у меня это забрал указом президента. Деньги, которые лежали на счету компании – $1,5 млрд – забрал себе лично, а лицензию на добычу коксующихся углей... А там их 1,26 млрд т. Суперкоксующиеся угли. Надо понимать, что суперкоксующиеся угли добываются в Австралии. Причем там истощенные шахты. В Канаде и немного в Китае. В Китае огромный дефицит. Все, кто производит сталь: Корея, Япония, Китай – были в этом заинтересованы. Они предлагали построить за собственные деньги железную дорогу. И Путин отказался в силу отсутствия присутствия мозга в голове. Он сказал: "Это геополитика. Они сначала дорогу построят, а потом Сибирь захватят", – рассказал Пугачев.

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