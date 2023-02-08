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Япония впервые за пять лет официально заявила о "незаконной оккупации" Россией Курильских островов

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Проблему северных территорий Кисида назвал "делом всей нации"
Проблему северных территорий Кисида назвал "делом всей нации"
Фото: kantei.go.jp

7 февраля в заявлении ежегодного мероприятия в Токио, посвященном Курильским островам и подписанном в том числе правительством Японии, часть островов, которые Россия считает своими, впервые за последние пять лет была названа "незаконно оккупированными" японскими территориями. Об этом сообщает Kyodo.

В заявлении сказано, что северные территории Японии, которые Советский Союз оккупировал 77 лет назад, до сих пор не возвращены, и это "совершенно неприемлемо".

Агентство отмечает, что это крупное мероприятие проводилось впервые после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Именно 7 февраля в Японии отмечают День северных территорий.

На мероприятии присутствовал в том числе премьер-министр Японии Фумио Кисида, отмечает сайт его офиса.

"Прискорбно, что и сейчас, спустя 77 лет после войны, не решен вопрос о северных территориях и не заключен мирный договор между Японией и Россией. В настоящее время японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за агрессии РФ против Украины, но правительство Японии твердо придерживается политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора", – сказал он.

Премьер Японии также назвал проблему северных территорий "делом всей нации".

The Japan Times подчеркивает, что Кисида в своем выступлении "не стал требовать от России возврата всех четырех островов", а также не сказал, "как делал это в прошлом", что четыре острова являются частью Японии.

В апреле 2022 года в Японии впервые с 2011 года употребили формулировку "неотъемлемая часть" Японии относительно четырех островов Курильского архипелага, это было указано в Синей книге дипломатии, которую презентовали на заседании правительства.

Контекст:

После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако на тот момент секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

8 марта 2022 года Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СССР, Япония, оккупация, агрессия, Курильские острова, премьер-министр, Фумио Кисида
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