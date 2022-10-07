"Надо наконец действовать". Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии и призвал "все в мире" делать так же

Зеленский: Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают Фото: president.gov.ua

В указе Зеленский учел постановление Верховной Рады от 7 октября, в котором украинский парламент признал эти территории – острова Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелаг Хабомаи – оккупированными Россией.

Президент постановил, что Украина "подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации".

Он поручил Кабинету Министров Украины в дипломатических отношениях с Японией исходить из позиции, что Северные территории являются неотъемлемой частью суверенной территории Японии.

В вечернем обращении 7 октября Зеленский назвал это юридически безупречным и справедливым. Текст обращения опубликован на сайте главы государства.

"Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять подобные решения. Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают. И надо, наконец, действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой", – заявил он.

Зеленский считает, что только так можно "вернуть полную силу" международному праву.

"Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы мира будут защищены от любых оккупаций. Этой войной против Украины, против международного правопорядка, против наших людей Россия поставила себя в условии, когда это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем Кремля. Россия на своем примере покажет всем потенциальным агрессорам мира, что захватническая террористическая война в наше время – это путь к ослаблению и неизбежному разрушению начинающего такую войну. Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись и мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчикам", – добавил президент.