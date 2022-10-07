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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Надо наконец действовать". Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии и призвал "все в мире" делать так же

Зеленский: Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают
Зеленский: Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 октября подписал указ №692/2022 "О вопросе Северных территорий Японии".

В указе Зеленский учел постановление Верховной Рады от 7 октября, в котором украинский парламент признал эти территории – острова Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелаг Хабомаи – оккупированными Россией. 

Президент постановил, что Украина "подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации". 

Он поручил Кабинету Министров Украины в дипломатических отношениях с Японией исходить из позиции, что Северные территории являются неотъемлемой частью суверенной территории Японии.

В вечернем обращении 7 октября Зеленский назвал это юридически безупречным и справедливым. Текст обращения опубликован на сайте главы государства. 

"Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять подобные решения. Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают. И надо, наконец, действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой", – заявил он. 

Зеленский считает, что только так можно "вернуть полную силу" международному праву.  

"Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы мира будут защищены от любых оккупаций. Этой войной против Украины, против международного правопорядка, против наших людей Россия поставила себя в условии, когда это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем Кремля. Россия на своем примере покажет всем потенциальным агрессорам мира, что захватническая террористическая война в наше время – это путь к ослаблению и неизбежному разрушению начинающего такую войну. Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись и мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчикам", – добавил президент. 

Контекст:

После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР". В частности, власти страны решили ввести санкции против "ЛДНР" и заморозить активы ряда граждан РФ.

8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

22 апреля Япония впервые с 2003 года в своей Синей книге дипломатии указала, что Северные территории незаконно оккупированы Россией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Япония, оккупация, Курильские острова, Владимир Зеленский, суверенитет
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