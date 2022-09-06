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Россия отменила безвиз для японцев на Курилы

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Япония считает Курилы своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио
Япония считает Курилы своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио
Фото: depositphotos.com

Правительство России отменило соглашение от 1991 года, по которому граждане Японии могли посещать Курильские острова без виз. Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованного 5 сентября.

Также Мишустин отменил соглашение от 1999 года, по которому граждане Японии – бывшие жители островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды и члены их семей могли посещать упомянутые острова в упрощенном порядке.

Мишустин поручил МИД проинформировать об этом решении японскую сторону.

В марте решение об отмене безвиза для японцев анонсировал МИД России. Там говорили, что это сделано "с учетом очевидного недружественного характера" санкций, введенных Японией после российского вторжения в Украину.

Контекст:

После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР". В частности, власти страны решили ввести санкции против "ЛДНР" и заморозить активы ряда граждан РФ.

8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

22 апреля Япония впервые с 2003 года в своей Синей книге дипломатии указала, что Северные территории (принятое в Японии название для островов Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелага Хабомаи) незаконно оккупированы Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Япония, безвизовый режим, Курильские острова, Михаил Мишустин
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