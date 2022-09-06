Россия отменила безвиз для японцев на Курилы

Также Мишустин отменил соглашение от 1999 года, по которому граждане Японии – бывшие жители островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды и члены их семей могли посещать упомянутые острова в упрощенном порядке.

Мишустин поручил МИД проинформировать об этом решении японскую сторону.

В марте решение об отмене безвиза для японцев анонсировал МИД России. Там говорили, что это сделано "с учетом очевидного недружественного характера" санкций, введенных Японией после российского вторжения в Украину.