Яценюк: США поддерживают Украину, потому что если Россия выигрывает – она усиливает Китай. Все просто, одноходовка

Яценюк: Поверьте мне, там неглупые люди сидят в Вашингтоне, они это все умеют считать. Даже те, которые пишут тексты для республиканцев Фото: yatsenyuk.org.ua

"Соединенные Штаты поддерживают Украину по нескольким причинам. Одна из этих причин – это непосредственно в интересах США поддержать Украину. Это стратегические интересы национальной безопасности Соединенных Штатов", – подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что в стратегии национальной безопасности США Китай и Россия определены как ключевые угрозы.

"Если Россия, не дай бог, выигрывает, то что она делает? Она усиливает Китай. Здесь же простая одноходовка. Если Украина выигрывает, то что происходит? Происходит ослабление России как ключевой угрозы и, следовательно, ослабление автократического и диктаторского Китая. Ну все же просто. И, поверьте мне, там неглупые люди сидят в Вашингтоне, они это все умеют считать. И даже те, которые пишут тексты для республиканцев, которые сегодня не поддерживают Украину", – сказал политик.

Он также отметил, что 40-й президент США Рональд Рейган, республиканец, "был одним из архитекторов развала Советского Союза".

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