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Яценюк: США поддерживают Украину, потому что если Россия выигрывает – она усиливает Китай. Все просто, одноходовка

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Яценюк: Поверьте мне, там неглупые люди сидят в Вашингтоне, они это все умеют считать. Даже те, которые пишут тексты для республиканцев
Яценюк: Поверьте мне, там неглупые люди сидят в Вашингтоне, они это все умеют считать. Даже те, которые пишут тексты для республиканцев
Фото: yatsenyuk.org.ua

Если на следующих президентских выборах в США победит республиканец, Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину, уверен премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину по нескольким причинам. Одна из этих причин – это непосредственно в интересах США поддержать Украину. Это стратегические интересы национальной безопасности Соединенных Штатов", – подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что в стратегии национальной безопасности США Китай и Россия определены как ключевые угрозы.  

"Если Россия, не дай бог, выигрывает, то что она делает? Она усиливает Китай. Здесь же простая одноходовка. Если Украина выигрывает, то что происходит? Происходит ослабление России как ключевой угрозы и, следовательно, ослабление автократического и диктаторского Китая. Ну все же просто. И, поверьте мне, там неглупые люди сидят в Вашингтоне, они это все умеют считать. И даже те, которые пишут тексты для республиканцев, которые сегодня не поддерживают Украину", – сказал политик. 

Он также отметил, что 40-й президент США Рональд Рейган, республиканец, "был одним из архитекторов развала Советского Союза". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Сейчас президентом Соединенных Штатов является Джо Байден из Демократической партии. До него главой Белого дома был Трамп.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

Будет ли Байден баллотироваться, пока неизвестно.

19 октября, накануне выборов в Конгресс, лидер республиканцев в нижней палате (сейчас – спикер Палаты представителей) Кевин Маккарти заявлял, что США нужно прекратить "карт-бланш" для Украины и республиканцы, получив большинство в парламенте, сделают это.

Эти слова вызвали критику, в том числе от однопартийцев Маккарти. Координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что обе ведущие партии американского Конгресса выступят за продолжение поддержки Украины независимо от результатов выборов.

Позже Маккарти сказал, что его слова были вырваны из контекста: он намерен инициировать не сокращение помощи, а введение жесткой отчетности по суммам, выделенным американским правительством.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Арсений Яценюк, Китай, Госдепартамент США, военная помощь, помощь, Республиканская партия, война России против Украины
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