Белковский: Кто бы ни победил на американских выборах, Америка не будет благосклонна к Путину и его типу режима

"На сегодняшний день "республиканский" электорат в массе своей выступает за то, чтобы уменьшить американское участие в войне в Европе и сократить помощь Украине. Это позиция электората. "Демократический" электорат – наоборот. Кроме того, 53% демократического электората Демократической партии считают главным источником опасности и противником Америки Россию, в то время как в республиканском электорате с большим отрывом идет Китай на первом месте", – сказал Белковский.

По его словам, "именно поэтому, кто бы от Республиканской партии ни стал президентом (если она победит) – Дональд Трамп или другой основной потенциальный кандидат, Рональд Десантис, нынешний губернатор штата Флорида, ясно, что это выгодно Путину в том смысле, что вероятность переговоров с Путиным о прекращении войны в Европе растет".

"Но это нужно еще дотянуть до января 2025 года, пока республиканский президент [теоретически] будет инаугурирован. Я думаю, глубинное государство, американский deep state, помешает Трампу баллотироваться. Да, собственно, мы видим сегодня большой раскол в республиканских кругах", – отметил Белковский.

Он считает, что есть признаки того, что "реструктурируется политическое пространство США и двухпартийная система постепенно уходит в прошлое".

"Возникают какие-то новые фрагменты, новые идеологические приоритеты, и зачастую, скажем, позиция консервативных крыльев республиканцев и демократов совпадают в гораздо большей степени, чем их же позиции по отношению к радикальным крыльям собственных партий. [...] Кто бы ни победил на американских выборах, во-первых, до января 2025 года еще очень далеко и что-то должно решиться гораздо раньше (на мой взгляд), во-вторых, все равно при любом президенте Америка не будет благосклонна к Владимиру Путину и его типу режима. Поэтому с той или иной мощью, но все равно будет поддерживать поражение Российской Федерации в войне, если война продолжится", – заявил Белковский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube