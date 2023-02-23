Байден может не пойти на второй президентский срок, поэтому демократы готовят план Б – СМИ

Помощники президента говорили, что заявление будет сделано в феврале, теперь, по информации издания, оно перенесено на апрель. Байден не уверен в том, что второй раз будет баллотироваться, в связи с чем его администрация и Демократическая партия разрабатывают план Б, считают журналисты.

"Хотя почти все, кто находится на орбите Байдена, верят в то, что он в конечном итоге даст отмашку, его нерешительность уже привела к неловкому глубокому замораживанию всей партии. Некоторые потенциальные кандидаты в президенты и десятки крупных доноров разрабатывают стратегию и даже некий план Б, пытаясь сохранять уважение и публичную поддержку 80-летнего президента", – говорится в статье.

Politico считает, что решение Байдена отказаться от участия в выборах будет равносильно "политическому землетрясению, которого демократы не видели более полувека". Это также привлечет "лавину внимания" к вице-президенту Камале Харрис, чьи результаты на прошлых выборах коллеги по партии называют "неравномерными" и заявляют, что сомневаются в ее победе.

Сам Байден, говорят источники газеты, сосредоточен на текущей работе. За исключением случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов.

"Мы не собираемся проводить кампанию, пока в этом нет необходимости. Он президент. Зачем ему нужно нырять в выборы досрочно?!" – сказал один из советников Байдена.