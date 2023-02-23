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Байден может не пойти на второй президентский срок, поэтому демократы готовят план Б – СМИ

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Отказ Байдена от участия в выборах вызовет "политическое землетрясение" Politicо
Отказ Байдена от участия в выборах вызовет "политическое землетрясение" – Politicо
Фото: ЕРА

Белый дом неоднократно анонсировал официальное объявление президента США Джо Байдена о намерении избираться на второй срок, но его дата все время переносится. Об этом 22 февраля пишет Politico.

Помощники президента говорили, что заявление будет сделано в феврале, теперь, по информации издания, оно перенесено на апрель. Байден не уверен в том, что второй раз будет баллотироваться, в связи с чем его администрация и Демократическая партия разрабатывают план Б, считают журналисты.

"Хотя почти все, кто находится на орбите Байдена, верят в то, что он в конечном итоге даст отмашку, его нерешительность уже привела к неловкому глубокому замораживанию всей партии. Некоторые потенциальные кандидаты в президенты и десятки крупных доноров разрабатывают стратегию и даже некий план Б, пытаясь сохранять уважение и публичную поддержку 80-летнего президента", – говорится в статье.

Politico считает, что решение Байдена отказаться от участия в выборах будет равносильно "политическому землетрясению, которого демократы не видели более полувека". Это также привлечет "лавину внимания" к вице-президенту Камале Харрис, чьи результаты на прошлых выборах коллеги по партии называют "неравномерными" и заявляют, что сомневаются в ее победе.

Сам Байден, говорят источники газеты, сосредоточен на текущей работе. За исключением случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов.

"Мы не собираемся проводить кампанию, пока в этом нет необходимости. Он президент. Зачем ему нужно нырять в выборы досрочно?!" – сказал один из советников Байдена. 

Контекст:

Предыдущие выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

6 декабря 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер  Байден намерен баллотироваться и собирается поговорить об этом со своей семьей и, вероятно, примет решение в начале следующего года.

18 января The Hill со ссылкой на собственные источники написал, что Байден сообщит об участии в кампании после обращения к Конгрессу США 7 февраля. "Более официальное заявление будет сделано ближе к весне. Обнаружение в неположенных местах тайных документов периода пребывания Байдена в должности вице-президента не изменило этих планов", – говорится в статье.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, выборы в США, Демократическая партия, Камала Харрис
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