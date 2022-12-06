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В Белом доме рассказали, когда Байден официально может объявить об участии в следующих президентских выборах

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Байден на предыдущих выборах победил республиканца Трампа
Байден на предыдущих выборах победил республиканца Трампа
Фото: EPA

Президент США Джо Байден может объявить о решении относительно участия в президентских выборах 2024 года в начале 2023 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 6 декабря, текстовую версию опубликовала пресс-служба администрации американского президента.

Спикер отметила, что сам Байден уже говорил о намерении баллотироваться.

"президент намерен баллотироваться и собирается поговорить об этом со своей семьей и, вероятно, примет решение в начале следующего года", – заявила она.

Контекст:

Предыдущие выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.

Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.

Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Джо Байден, Белый дом, выборы в США, Карин Жан-Пьер
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