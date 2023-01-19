Байден вскоре объявит о намерении баллотироваться на второй срок – СМИ

По их данным, Байден сообщит об участии в кампании после обращения к Конгрессу США 7 февраля.
"Более официальное заявление будет сделано ближе к весне. Обнаружение в неположенных местах тайных документов периода пребывания Байдена в должности вице-президента не изменило этих планов", – говорится в статье.
Издание отмечает, что представители Демократической партии обеспокоены влиянием на успех кампании истории с нарушением условий хранения секретных документов времен Байдена на посту вице-президента в его резиденции в Делавэре и в аналитическом центре Байдена. При этом они говорят, что Байдену есть что предъявить в качестве побед во время первой каденции, это увеличение количества рабочих мест и замедление темпов инфляции.
2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.
12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте.
12 января генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о назначении специального прокурора для расследования по этому делу. обращения президента США Джо Байдена с секретными документами. Он должен провести независимую проверку того, как хранились секретные записи.
В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".
Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа отличаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство.
16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.