Байден вскоре объявит о намерении баллотироваться на второй срок – СМИ

По их данным, Байден сообщит об участии в кампании после обращения к Конгрессу США 7 февраля.

"Более официальное заявление будет сделано ближе к весне. Обнаружение в неположенных местах тайных документов периода пребывания Байдена в должности вице-президента не изменило этих планов", – говорится в статье.

Издание отмечает, что представители Демократической партии обеспокоены влиянием на успех кампании истории с нарушением условий хранения секретных документов времен Байдена на посту вице-президента в его резиденции в Делавэре и в аналитическом центре Байдена. При этом они говорят, что Байдену есть что предъявить в качестве побед во время первой каденции, это увеличение количества рабочих мест и замедление темпов инфляции.