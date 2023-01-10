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В личном бюро Байдена нашли секретные документы времен его вице-президентства – СМИ

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Минюст США и Национальный архив выясняют, как секретные документы попали в личный офис Байдена
Минюст США и Национальный архив выясняют, как секретные документы попали в личный офис Байдена
Фото: EPA

В личном офисе президента США Джо Байдена были обнаружены секретные правительственные документы периода, когда он занимал должность вице-президента США (с 2009-го по 2017 год). Об этом 9 января сообщили Reuters и CBS News со ссылкой на свои источники.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго изучить эти документы. 

По информации CBS News, речь идет о десятке документов, в том числе самой высокой степени секретности. 

Бумаги были обнаружены 2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании, когда представители президента США готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу".  По словам источников, документы находились  в коробке с другими несекретными бумагами. Источники не раскрывают ни содержания документов, ни уровня их секретности. В то же время они отметили, что документы не содержат "ядерных секретов".  На следующий день бумаги передали в Национальный архив. 

Как отметил телеканал, сейчас минюст США и Национальный архив выясняют, как документы попали в личное бюро Байдена. Центр Байдена и Пенсильванский университет не ответили телеканалу на запрос о комментариях. 

Президент Байден узнал о наличии документов, когда его адвокат сообщил о них в офис адвоката Белого дома в ноябре. Источник добавил, что Байден не знает об содержании документов.

Спикер палаты представителей Республиканской партии Кевин Маккарти назвал обнаружение документов с секретными отметками времен Байдена на посту вице-президента "очень тревожным". 


Контекст:

В августе 2022 года 11 наборов секретных документов были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

Теги: США, Джо Байден, правительство, Чикаго, Флорида, документы, вице-президент, Пенсильвания, Меррик Гарланд, Кевин Маккарти
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