В личном бюро Байдена нашли секретные документы времен его вице-президентства – СМИ

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго изучить эти документы.

По информации CBS News, речь идет о десятке документов, в том числе самой высокой степени секретности.

Бумаги были обнаружены 2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании, когда представители президента США готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". По словам источников, документы находились в коробке с другими несекретными бумагами. Источники не раскрывают ни содержания документов, ни уровня их секретности. В то же время они отметили, что документы не содержат "ядерных секретов". На следующий день бумаги передали в Национальный архив.

Как отметил телеканал, сейчас минюст США и Национальный архив выясняют, как документы попали в личное бюро Байдена. Центр Байдена и Пенсильванский университет не ответили телеканалу на запрос о комментариях.

Президент Байден узнал о наличии документов, когда его адвокат сообщил о них в офис адвоката Белого дома в ноябре. Источник добавил, что Байден не знает об содержании документов.

Спикер палаты представителей Республиканской партии Кевин Маккарти назвал обнаружение документов с секретными отметками времен Байдена на посту вице-президента "очень тревожным".



