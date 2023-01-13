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В США назначили спецпрокурора по делу об обращении Байдена с секретными документами

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Секретные документы были найдены в резиденции Байдена в Делавэре и в его аналитическом центре
Секретные документы были найдены в резиденции Байдена в Делавэре и в его аналитическом центре
Фото: EPA

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд 12 января объявил о назначении специального прокурора для расследования обращения президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщает Reuters.

Спецпрокурором стал Роберт Хур, занимавший пост главного федерального прокурора в Мэриленде при президенте Дональде Трампе.

По словам Гарленда, Хур будет действовать как квазинезависимый прокурор, чтобы определить, хранились ли секретные записи времен Байдена на посту вице-президента ненадлежащим образом в его резиденции в Делавэре и в аналитическом центре Байдена.

Генпрокурор добавил, что Хур проверит, "нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон".

Адвокат Белого дома Ричард Заубер, комментируя ситуацию, выразил надежду, что проверка покажет, что эти документы были утеряны непреднамеренно.

Контекст:

2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.

12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте.

В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа отличаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Джо Байден, юрист, расследование, архив, дипломаты, вице-президент, адвокат, Делавэр
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