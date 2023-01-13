В США назначили спецпрокурора по делу об обращении Байдена с секретными документами

Секретные документы были найдены в резиденции Байдена в Делавэре и в его аналитическом центре Фото: EPA

Спецпрокурором стал Роберт Хур, занимавший пост главного федерального прокурора в Мэриленде при президенте Дональде Трампе.

По словам Гарленда, Хур будет действовать как квазинезависимый прокурор, чтобы определить, хранились ли секретные записи времен Байдена на посту вице-президента ненадлежащим образом в его резиденции в Делавэре и в аналитическом центре Байдена.

Генпрокурор добавил, что Хур проверит, "нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон".

Адвокат Белого дома Ричард Заубер, комментируя ситуацию, выразил надежду, что проверка покажет, что эти документы были утеряны непреднамеренно.