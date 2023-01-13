В США назначили спецпрокурора по делу об обращении Байдена с секретными документами

Спецпрокурором стал Роберт Хур, занимавший пост главного федерального прокурора в Мэриленде при президенте Дональде Трампе.
По словам Гарленда, Хур будет действовать как квазинезависимый прокурор, чтобы определить, хранились ли секретные записи времен Байдена на посту вице-президента ненадлежащим образом в его резиденции в Делавэре и в аналитическом центре Байдена.
Генпрокурор добавил, что Хур проверит, "нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон".
Адвокат Белого дома Ричард Заубер, комментируя ситуацию, выразил надежду, что проверка покажет, что эти документы были утеряны непреднамеренно.
2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.
12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте.
В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".
Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа отличаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство.