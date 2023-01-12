Юристы Байдена нашли еще одну партию секретных документов в неположенном месте – CNN

Инцидент случился осенью в его бывшем офисе аналитического центра в Вашингтоне. По словам источников, поиски дополнительных документов начались после первой находки в ноябре 2022 года в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании.
Как отметил CNN, находка секретных документов в Пенсильвании "вызвала тревогу" в Белом доме, где об этом знал лишь небольшой круг советников и юристов, поэтому были предприняты усилия по поиску других мест, где могли храниться документы времен Байдена на посту вице-президента (с 2009-го по 2017 год).
Белый дом отказался комментировать этот вопрос, отметил телеканал.
CNN сообщал, что по поводу первого случая генеральный прокурор США Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет о проверке документов. Теперь ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях, в том числе о том, следует ли начинать полномасштабное уголовное расследование, добавил собеседник телеканала.
2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Президент Байден узнал о наличии документов, когда его адвокат сообщил о них в офис адвоката Белого дома в ноябре.
В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".
Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа различаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство.