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Юристы Байдена нашли еще одну партию секретных документов в неположенном месте – CNN

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Первая находка секретных документов "вызвала тревогу" в Белом доме
Первая находка секретных документов "вызвала тревогу" в Белом доме
Фото: EPA

Команда юристов президента США Джо Байдена обнаружила еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте. Об этом 12 января сообщил CNN со ссылкой на свои источники.

Инцидент случился осенью в его бывшем офисе аналитического центра в Вашингтоне. По словам источников, поиски дополнительных документов начались после первой находки в ноябре 2022 года в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании. 

Как отметил CNN, находка секретных документов в Пенсильвании "вызвала тревогу" в Белом доме, где об этом знал лишь небольшой круг советников и юристов, поэтому были предприняты усилия по поиску других мест, где могли храниться документы времен Байдена на посту вице-президента (с 2009-го по 2017 год).

Белый дом отказался комментировать этот вопрос, отметил телеканал. 

CNN сообщал, что по поводу первого случая генеральный прокурор США Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет о проверке документов. Теперь ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях, в том числе о том, следует ли начинать полномасштабное уголовное расследование, добавил собеседник телеканала.

Контекст:

2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Президент Байден узнал о наличии документов, когда его адвокат сообщил о них в офис адвоката Белого дома в ноябре. 

В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа различаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство. 

Теги: США, Джо Байден, Вашингтон, Белый дом, расследование, отчет, документы, дипломаты, вице-президент, Пенсильвания, Меррик Гарланд
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