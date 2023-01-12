Юристы Байдена нашли еще одну партию секретных документов в неположенном месте – CNN

Инцидент случился осенью в его бывшем офисе аналитического центра в Вашингтоне. По словам источников, поиски дополнительных документов начались после первой находки в ноябре 2022 года в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании.

Как отметил CNN, находка секретных документов в Пенсильвании "вызвала тревогу" в Белом доме, где об этом знал лишь небольшой круг советников и юристов, поэтому были предприняты усилия по поиску других мест, где могли храниться документы времен Байдена на посту вице-президента (с 2009-го по 2017 год).

Белый дом отказался комментировать этот вопрос, отметил телеканал.

CNN сообщал, что по поводу первого случая генеральный прокурор США Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет о проверке документов. Теперь ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях, в том числе о том, следует ли начинать полномасштабное уголовное расследование, добавил собеседник телеканала.