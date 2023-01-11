Секретные документы, которые нашли в личном офисе Байдена, касаются Украины, Ирана и Великобритании – CNN

Секретные документы были найдены в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании Фото: EPA

9 января стало известно, что в ноябре в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании были найдены секретные документы периода, когда он занимал должность вице-президента США (с 2009-го по 2017 год).

По информации источника CNN, генеральный прокурор США Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет о проверке документов. Теперь ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях, в том числе о том, следует ли начинать полномасштабное уголовное расследование, добавил собеседник телеканала.

По его данным, документы датированы 2013–2016 годами. Они были обнаружены в трех или четырех коробках, в которых также находились несекретные бумаги.

Как сообщило агентство Reuters, Байден был удивлен, что в его офисе были обнаружены секретные документы. Он заявил журналистам на пресс-конференции, что полностью сотрудничает со следствием и надеется, что расследование быстро закончится.



