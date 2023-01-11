Секретные документы, которые нашли в личном офисе Байдена, касаются Украины, Ирана и Великобритании – CNN

9 января стало известно, что в ноябре в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании были найдены секретные документы периода, когда он занимал должность вице-президента США (с 2009-го по 2017 год).
По информации источника CNN, генеральный прокурор США Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет о проверке документов. Теперь ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях, в том числе о том, следует ли начинать полномасштабное уголовное расследование, добавил собеседник телеканала.
По его данным, документы датированы 2013–2016 годами. Они были обнаружены в трех или четырех коробках, в которых также находились несекретные бумаги.
Как сообщило агентство Reuters, Байден был удивлен, что в его офисе были обнаружены секретные документы. Он заявил журналистам на пресс-конференции, что полностью сотрудничает со следствием и надеется, что расследование быстро закончится.
2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Президент Байден узнал о наличии документов, когда его адвокат сообщил о них в офис адвоката Белого дома в ноябре.
В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".
Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа различаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство.