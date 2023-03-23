Блинкен назвал действия России острой угрозой для США

Блинкен выступал на слушании комитета Сената по международным отношениям, где должен был обосновать политику администрации президента США Джо Байдена и предложенные расходы по международным делам на следующий финансовый год, который начинается 1 октября 2023 года. Госдепартамент рассчитывает получить в новом финансовом году $63,1 млрд.

По словам Блинкена, этот бюджет будет поддерживать безопасность США, а также экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь Украине, чтобы "гарантировать, что война президента [РФ Владимира] Путина останется стратегическим провалом".

Также Блинкен отметил, что Россия после того, как блокировала украинский экспорт зерновых, продолжает манипулировать правилами соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, чтобы снизить количество вывозящих зерно кораблей.