Блинкен назвал действия России острой угрозой для США

Блинкен выступал на слушании комитета Сената по международным отношениям, где должен был обосновать политику администрации президента США Джо Байдена и предложенные расходы по международным делам на следующий финансовый год, который начинается 1 октября 2023 года. Госдепартамент рассчитывает получить в новом финансовом году $63,1 млрд.
По словам Блинкена, этот бюджет будет поддерживать безопасность США, а также экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь Украине, чтобы "гарантировать, что война президента [РФ Владимира] Путина останется стратегическим провалом".
Также Блинкен отметил, что Россия после того, как блокировала украинский экспорт зерновых, продолжает манипулировать правилами соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, чтобы снизить количество вывозящих зерно кораблей.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.