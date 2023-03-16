Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок артиллерийских снарядов

"Я поговорил с Энтони Блинкеном о формуле мира Украины и способах ускорения поставки артиллерийских боеприпасов. Мы круглосуточно работаем с США и другими партнерами, чтобы обеспечить Украину всеми боеприпасами, необходимыми для оборонительных и контрнаступательных операций", – написал министр.
I spoke with @SecBlinken about Ukraine’s Peace Formula and ways to expedite the delivery of artillery ammunition. We are working with the US and other partners around the clock to ensure that Ukraine has all of the ammunition we need for defense and counter-offensive operations.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023
15 марта Кулеба подчеркивал, что артиллерийские снаряды сейчас – "однозначно четкий приоритет" в переговорах украинских дипломатов по поводу военной помощи для Украины.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны 24 февраля 2022 года развязала Россия, предоставляет ряд стран.
Так, правительство Великобритании сообщило, что в 2023 году поставит Украине сотни тысяч снарядов на $300 млн.
На фоне военной помощи Украине утроить производство 155-миллиметровых артснарядов собираются США.
Кроме того, наладил производство собственных боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а также мин калибра 120 мм "Укроборонпром".
ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию калибра 155 мм, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-миллиметровая артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.
По оценке гендиректора норвежской компании – производителя оружия Nammo Мортена Брандцега, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.