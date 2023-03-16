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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок артиллерийских снарядов

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Блинкен с Кулебой обсудили формулу мира и снаряды для Украины
Блинкен с Кулебой обсудили формулу мира и снаряды для Украины
Фото: EPA (архив)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ускорение военной помощи, которую получает Украина от США и союзников. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Я поговорил с Энтони Блинкеном о формуле мира Украины и способах ускорения поставки артиллерийских боеприпасов. Мы круглосуточно работаем с США и другими партнерами, чтобы обеспечить Украину всеми боеприпасами, необходимыми для оборонительных и контрнаступательных операций",  написал министр.

15 марта Кулеба подчеркивал, что артиллерийские снаряды сейчас – "однозначно четкий приоритет" в переговорах украинских дипломатов по поводу военной помощи для Украины.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны 24 февраля 2022 года развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Так, правительство Великобритании сообщило, что в 2023 году поставит Украине сотни тысяч снарядов на $300 млн.

На фоне военной помощи Украине утроить производство 155-миллиметровых артснарядов собираются США.

Кроме того, наладил производство собственных боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а также мин калибра 120 мм "Укроборонпром".

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию калибра 155 мм, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-миллиметровая артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

По оценке гендиректора норвежской компании – производителя оружия Nammo Мортена Брандцега, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: США, оружие, военная помощь, боеприпасы, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, война России против Украины
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