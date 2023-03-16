Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок артиллерийских снарядов

Блинкен с Кулебой обсудили формулу мира и снаряды для Украины Фото: EPA (архив)

"Я поговорил с Энтони Блинкеном о формуле мира Украины и способах ускорения поставки артиллерийских боеприпасов. Мы круглосуточно работаем с США и другими партнерами, чтобы обеспечить Украину всеми боеприпасами, необходимыми для оборонительных и контрнаступательных операций", – написал министр.

I spoke with @SecBlinken about Ukraine’s Peace Formula and ways to expedite the delivery of artillery ammunition. We are working with the US and other partners around the clock to ensure that Ukraine has all of the ammunition we need for defense and counter-offensive operations. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

15 марта Кулеба подчеркивал, что артиллерийские снаряды сейчас – "однозначно четкий приоритет" в переговорах украинских дипломатов по поводу военной помощи для Украины.