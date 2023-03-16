Командующий Воздушными силами призвал страны НАТО создать "авиационную коалицию" для Украины

Олещук в онлайн-формате принял участие в симпозиуме командующих воздушными силами стран – членов НАТО.

Олещук коротко проинформировал коллег об актуальной обстановке на основных направлениях на фронте и отметил необходимость наращивания противовоздушной обороны Украины.

"Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", – заявил он.

Командующий ВС ВСУ добавил, что только совместные согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. В качестве примера он привел "танковую коалицию", позволившую Украине получить западные танки.

"Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе!" – заявил Олещук.