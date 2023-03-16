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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий Воздушными силами призвал страны НАТО создать "авиационную коалицию" для Украины

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа
Фото: EPA

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук призвал страны НАТО создать "авиационную коалицию" для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram 16 марта.

Олещук в онлайн-формате принял участие в симпозиуме командующих воздушными силами стран – членов НАТО.

Олещук коротко проинформировал коллег об актуальной обстановке на основных направлениях на фронте и отметил необходимость наращивания противовоздушной обороны Украины.

"Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", – заявил он.

Командующий ВС ВСУ добавил, что только совместные согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. В качестве примера он привел "танковую коалицию", позволившую Украине получить западные танки.

"Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе!" – заявил Олещук.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Восемь представителей обеих партий американского парламента обратились к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой до конца недели предоставить им экспертную оценку необходимости передачи Украине истребителей F-16, сообщило издание Politico 14 марта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Николай Олещук
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