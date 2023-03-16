Командующий Воздушными силами призвал страны НАТО создать "авиационную коалицию" для Украины

Олещук в онлайн-формате принял участие в симпозиуме командующих воздушными силами стран – членов НАТО.
Олещук коротко проинформировал коллег об актуальной обстановке на основных направлениях на фронте и отметил необходимость наращивания противовоздушной обороны Украины.
"Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", – заявил он.
Командующий ВС ВСУ добавил, что только совместные согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. В качестве примера он привел "танковую коалицию", позволившую Украине получить западные танки.
"Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе!" – заявил Олещук.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
Восемь представителей обеих партий американского парламента обратились к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой до конца недели предоставить им экспертную оценку необходимости передачи Украине истребителей F-16, сообщило издание Politico 14 марта.