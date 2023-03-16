В Воздушных силах объяснили, чем важны для Украины истребители F-16

Российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем Воздушные силы Украины, а их истребители значительно технологичнее, сказал Игнат. По его словам, для успешного выполнения задачи украинские истребители должны заходить вглубь обороны противника – в зоны поражения как вражеской ПВО на оккупированной территории, так и вражеских истребителей.
"Мастерство пилотирования на предельно малых высотах и грамотное маневрирование – вопрос выживания наших летчиков. Современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и так далее", – рассказал Игнат.
По его словам, если завоевать в каком-то участке фронта преимущество в воздухе, можно полностью рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации и, возможно, избежать тяжелых боев.
"Сегодня при таких обстоятельствах Воздушным силам необходимо сосредоточиться именно на единственном типе многоцелевого самолета, а F-16 – самый распространенный в мире самолет своего класса, именно из тех, которые отвечают нашим потребностям", – заявил Игнат.
По его словам, такие самолеты нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по Украине.
Игнат объяснил, что самолеты типа "МиГ" и "Су", которыми располагают Воздушные силы, не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и беспилотники Shahed, которыми атакует РФ. Успешные поражения таких целей с воздуха – скорее исключение, отметил он, а F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит эффективно сбивать эти цели.
"Вопрос непростой, требует много времени, целый ряд согласований, но определенные сдвиги уже есть. Наши партнеры последовательны. Думаю, Украина будет с мощными крыльями, которые помогут нам сохранить как можно больше жизней и деоккупировать наши земли", – сказал Игнат.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
Восемь представителей обеих партий американского парламента обратились к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой до конца недели предоставить им экспертную оценку необходимости передачи Украине истребителей F-16, сообщило издание Politico 14 марта.