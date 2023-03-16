В Воздушных силах объяснили, чем важны для Украины истребители F-16

Российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем Воздушные силы Украины, а их истребители значительно технологичнее, сказал Игнат. По его словам, для успешного выполнения задачи украинские истребители должны заходить вглубь обороны противника – в зоны поражения как вражеской ПВО на оккупированной территории, так и вражеских истребителей.

"Мастерство пилотирования на предельно малых высотах и грамотное маневрирование – вопрос выживания наших летчиков. Современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и так далее", – рассказал Игнат.

По его словам, если завоевать в каком-то участке фронта преимущество в воздухе, можно полностью рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации и, возможно, избежать тяжелых боев.

"Сегодня при таких обстоятельствах Воздушным силам необходимо сосредоточиться именно на единственном типе многоцелевого самолета, а F-16 – самый распространенный в мире самолет своего класса, именно из тех, которые отвечают нашим потребностям", – заявил Игнат.

По его словам, такие самолеты нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по Украине.

Игнат объяснил, что самолеты типа "МиГ" и "Су", которыми располагают Воздушные силы, не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и беспилотники Shahed, которыми атакует РФ. Успешные поражения таких целей с воздуха – скорее исключение, отметил он, а F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит эффективно сбивать эти цели.

"Вопрос непростой, требует много времени, целый ряд согласований, но определенные сдвиги уже есть. Наши партнеры последовательны. Думаю, Украина будет с мощными крыльями, которые помогут нам сохранить как можно больше жизней и деоккупировать наши земли", – сказал Игнат.