"Самый смертоносный пилот F-16" из США назвал российские истребители красиво покрашенным "хламом" для авиашоу

Хэмптон подчеркнул, что в воздушном бою не делал бы ставку на российские самолеты (на фото Су-35) Фото: wikipedia.org

"Мое мнение и мнение большинства профессиональных летчиков-истребителей состоит в том, что Су-35 – это типичная российская машина и выглядит она красиво. Они его красиво красят, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но в глубине души это действительно не такой хороший самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение – что это хлам", – сказал он.

Американский летчик отметил, что на Су-35 "даже нет радара AESA".

"AESA-радар – это передовой радар с системой электронного сканирования, который на 30 лет опережает находящийся на Су-35 радар. Также Су-35 очень большой, у него два двигателя. Двигатели дымят. Это легко увидеть, его легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если приблизиться к нему, он виден за 10 миль (около 15 км. – "ГОРДОН") до того, как он увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой", – объяснил Хэмптон.

По его словам, другие системы на борту Су-35 – "тоже типичный российский маркетинг".

"Они говорят, что не сравнится с каким-либо на Западе. Но если внимательно присмотреться к этому, на самом деле их легко заглушить, что мы широко используем и наши союзники, с которыми мы работаем. Мы учим их и даем им то же оборудование. Электронное глушение – это очень большое дело. Наши самолеты более живучи. Я бы не делал ставку в бою на Су-35 или какие-либо самолеты российского производства", – подчеркнул Хэмптон.