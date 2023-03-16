ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Самый смертоносный пилот F-16" из США назвал российские истребители красиво покрашенным "хламом" для авиашоу

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Хэмптон подчеркнул, что в воздушном бою не делал бы ставку на российские самолеты (на фото Су-35)
Хэмптон подчеркнул, что в воздушном бою не делал бы ставку на российские самолеты (на фото Су-35)
Фото: wikipedia.org

Истребители Су-35, которые Россия массово использует для войны против Украины, – это "хлам", заявил подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон в опубликованном 14 марта интервью "Голосу Америки", который назвал Хэмптона "самым смертоносным пилотом F-16" в американской авиации.

"Мое мнение и мнение большинства профессиональных летчиков-истребителей состоит в том, что Су-35 – это типичная российская машина и выглядит она красиво. Они его красиво красят, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но в глубине души это действительно не такой хороший самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение – что это хлам", – сказал он.

Американский летчик отметил, что на Су-35 "даже нет радара AESA".

"AESA-радар – это передовой радар с системой электронного сканирования, который на 30 лет опережает находящийся на Су-35 радар. Также Су-35 очень большой, у него два двигателя. Двигатели дымят. Это легко увидеть, его легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если приблизиться к нему, он виден за 10 миль (около 15 км. – "ГОРДОН") до того, как он увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой", – объяснил Хэмптон.

По его словам, другие системы на борту Су-35 – "тоже типичный российский маркетинг".

"Они говорят, что не сравнится с каким-либо на Западе. Но если внимательно присмотреться к этому, на самом деле их легко заглушить, что мы широко используем и наши союзники, с которыми мы работаем. Мы учим их и даем им то же оборудование. Электронное глушение – это очень большое дело. Наши самолеты более живучи. Я бы не делал ставку в бою на Су-35 или какие-либо самолеты российского производства", – подчеркнул Хэмптон.

Контекст:

С 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 15 марта 2023 года уничтожили около 161 520 человек личного состава войск РФ и 304 вражеских самолета.

Днем 15 марта был сбит еще один российский самолет – штурмовик Су-25.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, самолет, авиация, истребители, самолеты, авиашоу, пилот, летчик
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