Россия не оставляет попыток атаковать энергетику Украины – Игнат

По словам Игната, приоритетные цели россиян – правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны, то есть то, что они называют "центры принятия решений". Он уточнил, что под правительственными подразумеваются не только здания в Киеве. Игнат напомнил атаки на Харьковскую и Николаевскую ОГА.
Также целями оккупантов могут стать транспортная инфраструктура, гидротехнические постройки, очистные сооружения, сказал он.
"Все, что может причинить горе людям и [вызвать] экологическую катастрофу. Ну и, как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", – отметил Игнат.
Он сообщил, что хотя производство вооружения в РФ продолжается, основной стратегический запас новейших крылатых и баллистических ракет исчерпывается. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибр", "Искандер-М", "Кинжал". Это высокоточное дальнобойное оружие, которое может лететь далеко и попадать в радиусе 10–20 метров, уточнил Игнат.
РФ обстреливает Украину, используя крылатые, баллистические, зенитные ракеты, применяя беспилотники, артиллерию, РСЗО и другое вооружение. По информации Генштаба ВСУ, за год полномасштабного вторжения РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов.
С начала полномасштабной войны Россия совершила 15 массированных ракетных атак на территорию Украины, в ходе которых выпустила более 800 крылатых и баллистических ракет, рассказал 10 марта министр обороны Украины Алексей Резников.