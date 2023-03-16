Россия не оставляет попыток атаковать энергетику Украины – Игнат

По словам Игната, приоритетные цели россиян – правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны, то есть то, что они называют "центры принятия решений". Он уточнил, что под правительственными подразумеваются не только здания в Киеве. Игнат напомнил атаки на Харьковскую и Николаевскую ОГА.

Также целями оккупантов могут стать транспортная инфраструктура, гидротехнические постройки, очистные сооружения, сказал он.

"Все, что может причинить горе людям и [вызвать] экологическую катастрофу. Ну и, как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", – отметил Игнат.

Он сообщил, что хотя производство вооружения в РФ продолжается, основной стратегический запас новейших крылатых и баллистических ракет исчерпывается. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибр", "Искандер-М", "Кинжал". Это высокоточное дальнобойное оружие, которое может лететь далеко и попадать в радиусе 10–20 метров, уточнил Игнат.