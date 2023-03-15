Россия пытается нащупать новые "красные линии" и ставить ультиматумы – Офис президента Украины

"Случайные" крылатые ракеты в воздушном пространстве Европы, уничтожение MQ-9 Reaper над Черным морем, анонимные разведчики с их версиями подрыва "Северного потока", уличные протесты в Молдове, пророссийские инициативы правительства Грузии – примитивные попытки РФ нащупать новые "красные линии" и выставить ультиматумы", – написал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. С тех пор РФ оказалась под жесткими международными санкциями, а на поле боя потеряла часть захваченной территории. Украина отказывается вести с Москвой переговоры о завершении войны, пока российские оккупанты не уйдут со всей украинской территории.