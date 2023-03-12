Полиция Молдовы раскрыла группу организаторов беспорядков на протестах в Кишиневе

Правоохранительным органам удалось установить гражданина России, прибывшего в Кишинев 9 марта, рассказал Чернэуцяну. По его словам, целью гражданина России было обучить людей, которые потом должны были дестабилизировать ситуацию в стране.
"Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России... Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить", – сказал Чернеуцяну.
Организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировали из России, рассказал глава полиции. Всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 тыс. и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Семерых из них задержали и доставили в полицию, добавил Чернеуцяну.
Национальная полиции Молдовы в Telegram опубликовала видео, на которых запечатлены тренировки провокаторов.
Newsmaker сообщал, что сегодня в центре Кишинева должен состояться протест "Движения для народа" и партии "Шор". Правоохранители заявляли, что на акции планировались массовые беспорядки.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
Американская разведка заявляла, что лица, связанные с российскими спецслужбами, пытаются организовать в Молдове протесты против правительства и добиться смены власти на "более пророссийскую".