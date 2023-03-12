Полиция Молдовы раскрыла группу организаторов беспорядков на протестах в Кишиневе

В Молдову прибыл гражданин России, который должен был организовать беспорядки на акциях в Кишиневе, рассказал глава полиции Фото: Poliția Republicii Moldova / Telegram

Правоохранительным органам удалось установить гражданина России, прибывшего в Кишинев 9 марта, рассказал Чернэуцяну. По его словам, целью гражданина России было обучить людей, которые потом должны были дестабилизировать ситуацию в стране.

"Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России... Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить", – сказал Чернеуцяну.

Организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировали из России, рассказал глава полиции. Всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 тыс. и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Семерых из них задержали и доставили в полицию, добавил Чернеуцяну.

Национальная полиции Молдовы в Telegram опубликовала видео, на которых запечатлены тренировки провокаторов.

Newsmaker сообщал, что сегодня в центре Кишинева должен состояться протест "Движения для народа" и партии "Шор". Правоохранители заявляли, что на акции планировались массовые беспорядки.