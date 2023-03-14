Россия к вечеру увеличила число ракетоносителей в Черном море, их общий залп – до 28 "Калибров" – Гуменюк

Об этом в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Рада", сообщила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Это говорит о том, что, по всей вероятности, к пуску готовы до 28 "Калибров" с Черного моря", – указала она.
В течение дня в Украине несколько раз объявляли масштабные воздушные тревоги.
Они были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактических комплексов наземного базирования и полетами истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.
"Такая тактика, что сначала работает авиация, а затем присоединяемые носители ракет с Черного моря, может свидетельствовать о подготовке массированного ракетного удара. Но не исключена и игра мышцами", – отметила Гуменюк в эфире телемарафона.
Утром, по данным ВМС ВСУ, в Черном море находился один российский носитель крылатых ракет "Калибр".
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.