Россия к вечеру увеличила число ракетоносителей в Черном море, их общий залп – до 28 "Калибров" – Гуменюк

Об этом в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Рада", сообщила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Это говорит о том, что, по всей вероятности, к пуску готовы до 28 "Калибров" с Черного моря", – указала она.

В течение дня в Украине несколько раз объявляли масштабные воздушные тревоги.

Они были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактических комплексов наземного базирования и полетами истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"Такая тактика, что сначала работает авиация, а затем присоединяемые носители ракет с Черного моря, может свидетельствовать о подготовке массированного ракетного удара. Но не исключена и игра мышцами", – отметила Гуменюк в эфире телемарафона.

Утром, по данным ВМС ВСУ, в Черном море находился один российский носитель крылатых ракет "Калибр".