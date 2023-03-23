В бюджете на 2024 год США сохранят поддержку Украины – Блинкен

Блинкен обратил внимание на "непосредственную острую угрозу со стороны российского самодержавия и агрессии" для США Фото: EPA

Блинкен отметил, что у Соединенных Штатов "позитивное видение будущего мира – свободного, безопасного, открытого и преуспевающего".

Госсекретарь США выразил надежду, что предложенный проект бюджета поможет продвинуть это видение и справиться с вызовами, важными для американского народа.

"Первый – это вызов со стороны наших стратегических конкурентов, непосредственная острая угроза со стороны российского самодержавия и агрессии. Наиболее разрушительный, конечно, из-за его жестокой агрессии против Украины", – отметил Блинкен.

Другой угрозой госсекретарь США назвал долгосрочный вызов со стороны Китая.

"Этот бюджет будет поддерживать нашу безопасностную, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента [РФ Владимира] Путина останется стратегической неудачей", – сказал Блинкен.

По его словам, этот бюджет также укрепит усилия США в конкуренции с КНР.

Он добавил, что вторая группа проблем для США вызвана глобальными испытаниями, в частности: климатическим кризисом, миграцией, продовольственной и энергетической безопасностью, пандемиями, непосредственно влияющими на жизнь американцев.