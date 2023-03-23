В бюджете на 2024 год США сохранят поддержку Украины – Блинкен

Блинкен отметил, что у Соединенных Штатов "позитивное видение будущего мира – свободного, безопасного, открытого и преуспевающего".
Госсекретарь США выразил надежду, что предложенный проект бюджета поможет продвинуть это видение и справиться с вызовами, важными для американского народа.
"Первый – это вызов со стороны наших стратегических конкурентов, непосредственная острая угроза со стороны российского самодержавия и агрессии. Наиболее разрушительный, конечно, из-за его жестокой агрессии против Украины", – отметил Блинкен.
Другой угрозой госсекретарь США назвал долгосрочный вызов со стороны Китая.
"Этот бюджет будет поддерживать нашу безопасностную, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента [РФ Владимира] Путина останется стратегической неудачей", – сказал Блинкен.
По его словам, этот бюджет также укрепит усилия США в конкуренции с КНР.
Он добавил, что вторая группа проблем для США вызвана глобальными испытаниями, в частности: климатическим кризисом, миграцией, продовольственной и энергетической безопасностью, пандемиями, непосредственно влияющими на жизнь американцев.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.