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США заявили, что фиксируют все больше российских самолетов над своей базой в Сирии

Гринкевич: Россия нарушает правила воздушного пространства над Сирией, установленные РФ и США в 2019 году
Гринкевич: Россия нарушает правила воздушного пространства над Сирией, установленные  РФ и США в 2019 году
Фото: af.mil

Российские самолеты в марте пролетали над военной базой США Ат-Танфи в Сирии около 25 раз. Об этом заявил командующий авиацией объединенных сил Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, 23 марта сообщает NBC News.

По его словам, последний раз это произошло 23 марта. В феврале США не фиксировали ни одного российского самолета над Ат-Танфи, тогда как в январе –14.

"Они регулярно летают прямо над нашими подразделениями, я видел их прямо над головой, примерно в миле, не более чем в миле со смещением в одну или другую сторону", – рассказал он.

В 2019 году США и Россия установили правила воздушного пространства над Сирией, чтобы избежать случайных и потенциально провокационных столкновений, отметил Гринкевич. Обе стороны согласились с тем, что прямой облет наземных позиций друг друга, особенно с использованием вооруженных самолетов, неприемлем. 

Между тем, среди зафиксированных в 2023 году над Ат-Танфи российских самолетов были Су-34, которые несут оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", также они способны запускать ракеты и бомбы с радиолокационным и тепловым наведением.

Генерал-лейтенант добавил, что считает такую активность "неожиданной", и у россиян нет никаких причин для применения оружия против американских военных в Сирии. 

"Но это просто увеличивает риск ошибки, и, учитывая такие события, как инцидент с MQ-9 в Черном море, я не ожидал такого поведения от профессиональных ВВС", – сказал представитель Центрального командования.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

Теги: Россия, США, Сирия, авиация, ракеты, Су-34
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