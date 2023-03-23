США заявили, что фиксируют все больше российских самолетов над своей базой в Сирии

Гринкевич: Россия нарушает правила воздушного пространства над Сирией, установленные РФ и США в 2019 году Фото: af.mil

По его словам, последний раз это произошло 23 марта. В феврале США не фиксировали ни одного российского самолета над Ат-Танфи, тогда как в январе –14.

"Они регулярно летают прямо над нашими подразделениями, я видел их прямо над головой, примерно в миле, не более чем в миле со смещением в одну или другую сторону", – рассказал он.

В 2019 году США и Россия установили правила воздушного пространства над Сирией, чтобы избежать случайных и потенциально провокационных столкновений, отметил Гринкевич. Обе стороны согласились с тем, что прямой облет наземных позиций друг друга, особенно с использованием вооруженных самолетов, неприемлем.

Между тем, среди зафиксированных в 2023 году над Ат-Танфи российских самолетов были Су-34, которые несут оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", также они способны запускать ракеты и бомбы с радиолокационным и тепловым наведением.

Генерал-лейтенант добавил, что считает такую активность "неожиданной", и у россиян нет никаких причин для применения оружия против американских военных в Сирии.

"Но это просто увеличивает риск ошибки, и, учитывая такие события, как инцидент с MQ-9 в Черном море, я не ожидал такого поведения от профессиональных ВВС", – сказал представитель Центрального командования.