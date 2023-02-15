США сбили иранский беспилотник над своей военной базой в Сирии

По предварительным данным, дрон производил разведку расположения американских войск.
"14 февраля примерно в 14.30 по местному времени силы США в Сирии вступили в бой и сбили БПЛА иранского производства, пытавшийся провести разведку патрульной базы Коноко на северо-востоке Сирии", – говорится в сообщении CENTCOM.
Центральное командование опубликовала две фотографии: на первой, вероятно, – сам беспилотник, на второй – момент его взрыва.
Associated Press пишет, что никто не взял на себя ответственность за запуск беспилотника.
Агентство отмечает, что в Сирии находятся около 900 военнослужащих США. Их базы нередко подвергаются ракетным или минометным обстрелам, поскольку в стране действуют поддерживаемые Ираном ополченцы, а также находятся "спящие" ячейки движения "Исламское государство", которое потерпело поражение весной 2019 года.
On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023
Иранские дроны активно применяются Россией против Украины. По данным британской разведки, оккупанты используют дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6 как минимум с августа 2022 года. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.
21 октября 2022 года Израиль нанес ракетные удары по находящемуся в Сирии заводу по сбору иранских беспилотников-камикадзе. Атака пришлась на район военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск, который полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы". В январе 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов.