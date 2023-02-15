США сбили иранский беспилотник над своей военной базой в Сирии

По предварительным данным, дрон производил разведку расположения американских войск.

"14 февраля примерно в 14.30 по местному времени силы США в Сирии вступили в бой и сбили БПЛА иранского производства, пытавшийся провести разведку патрульной базы Коноко на северо-востоке Сирии", – говорится в сообщении CENTCOM.

Центральное командование опубликовала две фотографии: на первой, вероятно, – сам беспилотник, на второй – момент его взрыва.

Associated Press пишет, что никто не взял на себя ответственность за запуск беспилотника.

Агентство отмечает, что в Сирии находятся около 900 военнослужащих США. Их базы нередко подвергаются ракетным или минометным обстрелам, поскольку в стране действуют поддерживаемые Ираном ополченцы, а также находятся "спящие" ячейки движения "Исламское государство", которое потерпело поражение весной 2019 года.