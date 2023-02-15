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США сбили иранский беспилотник над своей военной базой в Сирии

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Командование ВС США опубликовало фото иранского дрона
Командование ВС США опубликовало фото иранского дрона
Фото: U.S. Central Command / Twitter

Вооруженные силы США уничтожили в небе над Сирией беспилотный летательный аппарат, предположительно, иранского производства. Об этом пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) 15 февраля сообщила в Twitter.

По предварительным данным, дрон производил разведку расположения американских войск.

"14 февраля примерно в 14.30 по местному времени силы США в Сирии вступили в бой и сбили БПЛА иранского производства, пытавшийся провести разведку патрульной базы Коноко на северо-востоке Сирии", – говорится в сообщении CENTCOM.

Центральное командование опубликовала две фотографии: на первой, вероятно, – сам беспилотник, на второй – момент его взрыва.

Associated Press пишет, что никто не взял на себя ответственность за запуск беспилотника.

Агентство отмечает, что в Сирии находятся около 900 военнослужащих США. Их базы нередко подвергаются ракетным или минометным обстрелам, поскольку в стране действуют поддерживаемые Ираном ополченцы, а также находятся "спящие" ячейки движения "Исламское государство", которое потерпело поражение весной 2019 года.

Контекст:

Иранские дроны активно применяются Россией против Украины. По данным британской разведки, оккупанты используют дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6 как минимум с августа 2022 года. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

21 октября 2022 года Израиль нанес ракетные удары по находящемуся в Сирии заводу по сбору иранских беспилотников-камикадзе. Атака пришлась на район военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск, который полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы". В январе 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов.

Теги: США, Иран, Сирия, армия, Исламское государство, беспилотники
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