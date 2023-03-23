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Китайский МИД заявил, что Пекин и Москва будут вместе противостоять США, а Путин готов к переговорам по Украине

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Цинь Ган: поездка Си Цзиньпина в РФ показала глобальный имидж Китая как миротворца
Цинь Ган: поездка Си Цзиньпина в РФ показала глобальный имидж Китая как миротворца
Фото: ЕРА

На переговорах с главой КНР Си Цзиньпином в Москве президент России Владимир Путин заявил о готовности к "возобновлению мирных переговоров". Об этом 22 марта заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает государственное агентство "Синьхуа".

По его словам, они "открыто и углубленно обменялись мнениями по украинскому кризису"  и настроены вести "равноправный, рациональный и ориентированный на результат диалог.

"Российская сторона подтвердила свою приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров и приветствовала готовность Китая сыграть позитивную роль в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса", – сказал Цинь Ган.

Глава МИД отметил, что поездка Си Цзиньпина в РФ показала "глобальный имидж Китая как миротворца". Вместе с этим он анонсировал совместную борьбу Китая и России против США и всего Запада. 

"В условиях поднимающей голову политики гегемонизма Китаю и России тем более важно консолидировать и укреплять стратегическую координацию", – цитирует "Синьхуа" министра иностранных дел.


Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.

21 марта он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". 

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявленияВ этих заявлениях идет речь об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху".

Теги: Владимир Путин, США, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, война России против Украины, Цинь Ган
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