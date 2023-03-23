Китайский МИД заявил, что Пекин и Москва будут вместе противостоять США, а Путин готов к переговорам по Украине

По его словам, они "открыто и углубленно обменялись мнениями по украинскому кризису" и настроены вести "равноправный, рациональный и ориентированный на результат диалог.

"Российская сторона подтвердила свою приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров и приветствовала готовность Китая сыграть позитивную роль в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса", – сказал Цинь Ган.

Глава МИД отметил, что поездка Си Цзиньпина в РФ показала "глобальный имидж Китая как миротворца". Вместе с этим он анонсировал совместную борьбу Китая и России против США и всего Запада.

"В условиях поднимающей голову политики гегемонизма Китаю и России тем более важно консолидировать и укреплять стратегическую координацию", – цитирует "Синьхуа" министра иностранных дел.



