Россия не сообщила Китаю о намерении начать вторжение в Украину, теперь в Пекине не доверяют Путину – Financial Times

В FT отметили, что Китай допускает выход России из конфликта с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной державой" Фото: depositphotos.com

По информации FT, президент РФ Владимир Путин не предупреждал главу Китая Си Цзиньпина о подготовке к нападению на Украину. В то же время он утверждал, что Россия будет готова ответить на атаки ВСУ на российские территории.

Источник Financial Times в китайском правительстве отметил, что теперь в руководстве страны говорят о недоверии лично Путину.

Помимо этого, по данным собеседника, главный эксперт по России в китайском МИД Лэ Юйчэн, который считался основным претендентом на пост министра, не смог занять эту должность. К тому же он был понижен, поскольку не предсказал российское вторжение в Украину.

В FT отметили, что Китай допускает выход России из конфликта с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной державой".