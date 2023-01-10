Россия не сообщила Китаю о намерении начать вторжение в Украину, теперь в Пекине не доверяют Путину – Financial Times

По информации FT, президент РФ Владимир Путин не предупреждал главу Китая Си Цзиньпина о подготовке к нападению на Украину. В то же время он утверждал, что Россия будет готова ответить на атаки ВСУ на российские территории.
Источник Financial Times в китайском правительстве отметил, что теперь в руководстве страны говорят о недоверии лично Путину.
Помимо этого, по данным собеседника, главный эксперт по России в китайском МИД Лэ Юйчэн, который считался основным претендентом на пост министра, не смог занять эту должность. К тому же он был понижен, поскольку не предсказал российское вторжение в Украину.
В FT отметили, что Китай допускает выход России из конфликта с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной державой".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ.
21 декабря в Пекине состоялась встреча Медведева и Си Цзиньпина, в ходе которой замглавы Совбеза РФ передал председателю КНР письмо от Путина. Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда "занимал объективную и справедливую позицию и активно продвигал мирные переговоры", его цитирует сайт МИД КНР. "Он выразил надежду, что соответствующие стороны сохранят рассудительность и проявят сдержанность, будут вести всесторонний диалог и решат общие проблемы безопасности политическими средствами", – говорится в сообщении.
В интервью, которое вышло 23 декабря, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией. По его словам, КНР не получает выгоды от войны России против Украины и не заинтересована в ее затягивании.
30 декабря во время переговоров по видео связи с Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".