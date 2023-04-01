Фон дер Ляйен может уже осенью возглавить НАТО вместо Столтенберга – СМИ

По данным газеты, несколько стран-членов Альянса предложили ей возглавить блок с осени этого года. Хотя.полномочия фон дер Ляйен на посту президента ЕК заканчиваются только в следующем году.

Источник рассказал журналистам, что Великобритания, вероятно, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на предполагаемые недостатки ее работы на посту министра обороны Германии. Кроме того, британский министр обороны Бен Уоллес также претендует на то, чтобы стать первым за последние 20 лет генеральным секретарем НАТО из Соединенного королевства.

Полномочия нынешнего Генсека Йенса Столтенберга должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он намеревался возглавить центробанк Норвегии. Срок полномочий Столтенберга продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год, до 30 сентября 2023 года.