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Фон дер Ляйен может уже осенью возглавить НАТО вместо Столтенберга – СМИ

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Полномочия фон дер Ляйен на посту президента ЕК заканчиваются в 2023 году
Полномочия фон дер Ляйен на посту президента ЕК заканчиваются в 2023 году
Фото: Ursula von der Leyen / Twitter

Глава Европейской Урсула фон дер Ляйен может сменить генерального секретаря НАТО, полномочия которого истекают в сентябре. Об этом 31 марта сообщает британское издание The Sun со ссылкой на дипломатический источник.

По данным газеты, несколько стран-членов Альянса предложили ей возглавить блок с осени этого года. Хотя.полномочия фон дер Ляйен на посту президента ЕК заканчиваются только в следующем году.

Источник рассказал журналистам, что Великобритания, вероятно, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на предполагаемые недостатки ее работы на посту министра обороны Германии. Кроме того, британский министр обороны Бен Уоллес также претендует на то, чтобы стать первым за последние 20 лет генеральным секретарем НАТО из Соединенного королевства.

Полномочия нынешнего Генсека Йенса Столтенберга должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он намеревался возглавить центробанк Норвегии. Срок полномочий Столтенберга продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год, до 30 сентября 2023 года. 

Контекст:

По данным Forbes Woman, фон дер Ляйен – мать семерых детей и врач по образованию. С 2003-го по 2005 год была министром по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья земли Нижняя СаксонияВ 2005 году была назначена федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи в кабинете Ангелы Меркель. С 2013-го по 2019 год – министр обороны, первая женщина на той должности.

Теги: НАТО, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, отставка, Урсула фон дер Ляйен, назначение
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