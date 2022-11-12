Грибаускайте заявила, что жесткая позиция к России может помешать ей стать новым генсеком НАТО

Как отмечает The New York Times, Грибаускайте, похоже, больше не претендует на пост генерального секретаря НАТО Фото: ЕРА

Об этом она заявила во время общения с журналистами на форуме женщин-лидеров в Рейкьявике, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что ранее Грибаускайте считалась претендентом на пост генсека НАТО. Политик сказала, что человек, который займет эту должность, должен получить единогласную поддержку членов Альянса. По мнению Грибаускайте, она "не такая".

"Некоторые страны" могут счесть препятствием ее позицию по отношению к РФ, отметила политик, но подчеркнула: с Россией "нужно поступать как с террористами, не вести переговоры и не идти на компромиссы".

Она призвала увеличить военную помощь Украине, в частности предоставить ракеты дальнего радиуса действия, а также не исключила, что может потребоваться ввод войск союзников в Украину. "Ответ должен быть адекватным нападению", – подчеркнула политик.

Однако, как пишет издание, не все участники форума разделили ее точку зрения. Например, министр обороны Испании тоже говорила о необходимости предоставлять Украине военную помощь, но исключила участие войск НАТО в войне.