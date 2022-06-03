Грибаускайте сравнила звонки Путину "некоторых европейских лидеров" со звонками террористу и убийце

Она заявила, что "очень критически относится" к звонкам Путину, и считает, что после вторжения в Украину это должно рассматриваться как "звонки террористу, убийце и агрессору".

"Европейская правда" сделала перевод заявлений Грибаускайте, сделанных на литовском языке.

"Когда идет война, переговоры не ведутся, идет война. Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле боя", – заявила литовский политик.

Экс-президент отметила, что международное сообщество выбрало путь помощи Украине в виде поставок современного оружия, но оно приходит с опозданием и не всегда является современным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)