Грибаускайте сравнила звонки Путину "некоторых европейских лидеров" со звонками террористу и убийце

Она заявила, что "очень критически относится" к звонкам Путину, и считает, что после вторжения в Украину это должно рассматриваться как "звонки террористу, убийце и агрессору".
"Европейская правда" сделала перевод заявлений Грибаускайте, сделанных на литовском языке.
"Когда идет война, переговоры не ведутся, идет война. Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле боя", – заявила литовский политик.
Экс-президент отметила, что международное сообщество выбрало путь помощи Украине в виде поставок современного оружия, но оно приходит с опозданием и не всегда является современным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны в Украине главы нескольких стран имели разговор с Путиным в попытках уговорить его прекратить огонь. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил с ним 18 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган – 1 апреля.
Чаще всего Путин созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном, последний звонок был 28 мая. Главе Кремля Макрон звонил вместе с Шольцом и общались с ним около 80 минут.
Ни один из этих разговоров не привел к деэскалации ситуации в Украине.
11 апреля австрийский премьер Карл Нехаммер побывал в Москве, где провел переговоры с Путиным. Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".