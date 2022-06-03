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Грибаускайте сравнила звонки Путину "некоторых европейских лидеров" со звонками террористу и убийце

Грибаускайте: Путина можно остановить только на поле боя
Грибаускайте: Путина можно остановить только на поле боя
Фото: ЕРА

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила 3 июня в интервью телеканалу LRT, что с президентом России Владимиром Путиным нет смысла вести переговоры об Украине, как это делают "некоторые европейские лидеры".

Она заявила, что "очень критически относится" к звонкам Путину, и считает, что после вторжения в Украину это должно рассматриваться как "звонки террористу, убийце и агрессору".

"Европейская правда" сделала перевод заявлений Грибаускайте, сделанных на литовском языке.

"Когда идет война, переговоры не ведутся, идет война. Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле боя", – заявила литовский политик.

Экс-президент отметила, что международное сообщество выбрало путь помощи Украине в виде поставок современного оружия, но оно приходит с опозданием и не всегда является современным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине главы нескольких стран имели разговор с Путиным в попытках уговорить его прекратить огонь. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил с ним 18 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган – 1 апреля.

Чаще всего Путин созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном, последний звонок был 28 мая. Главе Кремля Макрон звонил вместе с Шольцом и общались с ним около 80 минут.

Ни один из этих разговоров не привел к деэскалации ситуации в Украине.

11 апреля австрийский премьер Карл Нехаммер побывал в Москве, где провел переговоры с Путиным. Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".

Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, санкции, Даля Грибаускайте, война, переговоры, агрессия, террористы, вторжение, политика, российская агрессия, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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