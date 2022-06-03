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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина стоит и будет стоять". Зеленский записал 10-минутное обращение по итогам 100 дней вторжения РФ. Видео

 
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Зеленский: Есть три слова, ради которых мы боремся в течение ста дней после восьми лет: "мир", "победа", "Украина"
Зеленский: Есть три слова, ради которых мы боремся в течение ста дней после восьми лет: "мир", "победа", "Украина"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня записал 10-минутное видеообращение по итогам 100 дней полномасштабного вторжения России. Видео обнародовала пресс-служба главы государства.

Зеленский говорил о вторжении оккупантов на примере слов, которые иллюстрируют то, что пережили украинцы за это время, как он отметил, это "сто дней – сто слов". Президент упоминал украинских военных и народ, сражающийся с оккупантами, об оружии и городах, которые были или остаются в оккупации, о 

"Будет еще много слов, которые будет знать каждый, которые будут иметь смысл для каждого и дадут шанс миллионам. Это слова "восстановление", "кандидатство" и "членство", "гарантии" и "безопасность" и обязательно слово "возвращение". Конечно, на основе слова, которое было мечтой, а станет реальностью. Освобождение. Это слова нашего будущего, слова о том, что мы сделаем с нашей "червоною калиною, славною Україною", слова о том, куда направляется и всегда будет направляться вражеский военный корабль [...] и уже наше народное "Доброго вечора, ми з України". Из той Украины, где "расцветает поле, а она седеет", из той Украины, которая стоит и будет стоять. Украины, чья "ще не вмерла і слава і воля". Украина, которой мы говорим: "Слава"! Слава Украине! Слава нации! И каждому известное продолжение – "Смерть врагам!" Потому что есть три слова, ради которых в течение ста дней после восьми лет мы боремся: "мир", "победа", "Украина", – заявил президент. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда оккупировала Крым и начала агрессию на востоке. Все это время Москва не признавала своего военного присутствия, несмотря на предъявляемые Киевом доказательства. 

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля 2022 года, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины, обращение
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