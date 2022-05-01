"Им хватит картошки и огурцов". Грибаускайте считает, что санкции Запада не заставят россиян свергнуть Путина

Грибаускайте: Власть Путина держится не на поддержке людей, а на силовиках и других финансовых структурах Фото: EPA

На вопрос, что должен делать Запад, чтобы правительство Путина было свергнуто, Грибаускайте ответила: "Меня такой вопрос возмущает, это выражение западной наивности".

"Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. Его власть держится не на поддержке людей, а на силовиках и других финансовых структурах. Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования, люди из страха не выйдут на улицы его свергать. Поэтому питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять на мнение, как-то пропихнуть информацию через этот барьер, – неважно какую, ей никто не будет верить. Мы мыслим на западный манер, а они – на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, – этого в истории никогда не было и не будет", – заявила она.

По словам политика, западные санкции не заставят россиян передумать.

"Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, – так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – сказала Грибаускайте.