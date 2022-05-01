"Им хватит картошки и огурцов". Грибаускайте считает, что санкции Запада не заставят россиян свергнуть Путина

На вопрос, что должен делать Запад, чтобы правительство Путина было свергнуто, Грибаускайте ответила: "Меня такой вопрос возмущает, это выражение западной наивности".
"Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. Его власть держится не на поддержке людей, а на силовиках и других финансовых структурах. Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования, люди из страха не выйдут на улицы его свергать. Поэтому питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять на мнение, как-то пропихнуть информацию через этот барьер, – неважно какую, ей никто не будет верить. Мы мыслим на западный манер, а они – на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, – этого в истории никогда не было и не будет", – заявила она.
По словам политика, западные санкции не заставят россиян передумать.
"Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, – так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – сказала Грибаускайте.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели против РФ несколько пакетов санкций, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери президента РФ Владимира Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены. США ввели новый пакет антироссийских санкций 20 апреля.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".