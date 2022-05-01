Зеленский: Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вместе с нормальной жизнью, которую Россия не способна обеспечить даже на собственной территории

Зеленский: Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но война уже ослабила Россию Фото: president.gov.ua

"Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти 2,5 тысячи бронированных боевых машин. Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", – подчеркнул президент.

Он отметил, что 30 апреля оккупанты снова били ракетами по Днепропетровской области и по Одессе.

"Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта. Мы ее, конечно, построим. Но Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что украинские власти активно общаются с партнерами для усиления санкций против России за ее военные преступления против украинцев, за ракетные и авиаудары по территории Украины. В ближайшее время ожидается решение по нефтяным ограничениям против России.

"Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых нефтяных смесей. Если любая компания или государство будет помогать России торговать нефтью, она также должна получить санкции. Любое спонсорство в интересах российской военной террористической машины должно прекратиться", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что власти делают все, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную часть Украины. Ежесуточно несколько десятков населенных пунктов добавляются к списку тех, где завершилось разминирование территории. 69% деоккупированных населенных пунктов снова с полноценным местным самоуправлением. Возобновляются поставки электричества, связь, водоснабжение, снабжение газом, восстанавливаются дороги.

"Конечно, предстоит еще очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле, до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы хозяевами. Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории", – пообещал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)