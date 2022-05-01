Гордон: Запад очнулся и сказал: "Ах ты крысеныш! Ты хотел нас?.. Мы тебя!" И они его. Путина вы...бут так, что мало не покажется

"Я считаю, что планы России потерпели фиаско, причем с самого начала войны в Украине. После массированной поддержки наших союзников и партнеров вообще говорить не о чем. После того как Конгресс одобрил предоставление Украине ленд-лиза (обе палаты американского парламента приняли законопроект, который позволит США предоставлять Украине оружие по ускоренной процедуре. – "ГОРДОН"), с этого дня можно говорить о том, что Россия с ускорением несется в пропасть, бездну. И ускорение может быть настолько серьезным, весомым, что она пробьет дно, просто с размаху", – сказал Гордон.

Он отметил, что украинцы сейчас чувствуют воодушевление и делают все, чтобы выгнать оккупантов со своей территории.

"Есть такое хорошее украинские слово "піднесення". Это не эйфория, это такое чувство, когда весь народ, вся армия полны решимости поскорее избавиться от этого войска в кавычках, которое пришло на нашу землю. Выгнать его со всей украинской территории, на которой оно еще находится, и отпраздновать победу. До победы, я не знаю, сколько осталось. Может, день, может, 10 дней, может, год. Никто не знает. Это может произойти завтра, может произойти послезавтра, а может, и позже. Но в том, что мы победим, не сомневается никто, ни один украинец. Скажите сегодня ребятам, которые воюют: "Надо пока отойти назад", – никто не отойдет назад, все хотят идти вперед, все хотят поскорее выгнать эту сволочь с украинской территории", – сказал журналист.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин, начав агрессию против Украины, просчитался и не спрогнозировал, какой будет реакция Запада.

"У меня есть ощущение, что Путин сегодня находится в состоянии паники. Или полупаники. Он хорошо изучил западный мир. Он посмотрел, как они себя вели в разных ситуациях – в Грузии [в 2008 году], в Украине в 2014 году, – и для себя понял, что это продажные люди. Лидеров многих стран он купил. Купил и многих других серьезных политиков в этих странах. У него была четкая уверенность, что западный мир введет какие-то санкции для приличия, побурчит, поругается, выразит глубочайшую обеспокоенность, а "мы тем временем за три-четыре дня заберем Украину" и на этом все закончится. И даже если будут какие-то санкции – черт с ними. Он не ожидал, что Украина будет так героически сражаться. Он не ожидал, что под впечатлением от этой героической обороны своей страны Запад врубит санкции. Ну и конечно, ленд-лиз, – поворотный, я считаю, момент этой войны, – стал для Путина шоком", – сказал журналист.

Теперь, считает Гордон, Запад проучит Путина и заставит его ответить за все совершенные преступления.

"У Путина сегодня главное желание – сохранить лицо перед россиянами, чтобы его не убили свои же. Поэтому он маневрирует. Он еще огрызается, пытается еще Запад учить уму-разуму. Запад очнулся, встал, рванул ворот рубахи и сказал: "Ах ты крысеныш! Ты хотел нас?.. Не получится. Мы тебя!" И они его. И очень ярко. И наглядно. И скоро. И на наших глазах. Мы это все увидим. Встали в полный рост – и вы...бут его так, что мало не покажется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО